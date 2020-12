10 grudnia zmarł Tommy "Tiny" Lister, aktor znany z filmów "Piątek" i "Piąty element", a także profesjonalny wrestler. MIał 62 lata. Jak podaje portal "Variety", ciało gwiazdora zostało odnalezione w jego apartamencie w Marina del Rey. Informację o śmierci Listera potwierdziła jego menadżerka Cindy Cowan.

Tommy "Tiny" Lister (24.06.1958 - 10.12.2020) /Michael Tran/FilmMagic /Getty Images

"Był wspaniałym facetem o złotym sercu. Wszyscy go kochali. Był prawdziwie łagodnym gigantem. Wszyscy jesteśmy zdruzgotani" - powiedziała Cowan. Menadżerka zdradziła też, że w ostatnich dniach u Listera pojawiły się objawy COVID-19. Był w trakcie kręcenia filmu, ale z powodu złego stanu zdrowia musiał przerwać zdjęcia.



Według oficjalnych informacji podanych przez miejscowego szeryfa, przyjaciele i współpracownicy Listera zaczęli się o niego martwić w środę wieczorem, gdy nie dawał żadnych znaków życia. Policjanci, którzy w czwartek, 10 grudnia, przybyli do jego apartamentu, zastali Listera martwego. Najprawdopodobniej była to śmierć z przyczyn naturalnych, ale ostateczną odpowiedź da sekcja zwłok.

Reklama

Listera żegnają najbliżsi znajomi. "Ulubiony prześladowca Ameryki był urodzonym artystą, który potrafił wejść w swoją postać ot tak i przerazić ludzi przed i za kamerą. Zawsze dużo się śmiał. Dzięki za to, że byłeś dobrym facetem. Już za tobą tęsknię" - napisał w mediach społecznościowych Ice Cube, który zagrał z Listerem w filmie "Piątek". Odniósł się we wpisie do postaci Deebo, którą zagrał tam "Tiny".

Znany z roli Deebo wrestler i aktor zaczął karierę aktorską w latach 80., grając postaci złoczyńców. Jego najbardziej rozpoznawalną rolą - obok postaci Deebo - był prezydent Lindberg w filmie "Piąty element". Ostatnio można było go oglądać m.in. w "Mrocznym Rycerzu", a usłyszeć w "Zwierzogrodzie", gdzie użyczył głosu postaci Finnicka.

Lister osierocił córkę.