Nie żyje Ron Leibman, laureat nagrody Tony za rolę w głośnym spektaklu "Anioły w Ameryce", którego telewizyjna widownia kojarzy również z roli ojca Jennifer Aniston w serialu "Przyjaciele". Aktor miał 82 lata.

Ron Leibman (1937-2019) /Paul Harris /Getty Images

Agent aktora poinformował, że przyczyną śmierci Leibmana były komplikacje po przebytym zapaleniu płuc.



Leibman, rodowity nowojorczyk, w serialu kultowym "Przyjaciele" wcielił się w postać ojca postaci Jennifer Aniston - doktora Leonarda Greena - który uprzykrzał życie granemu przez Davida Schwimmera Rossowi.

W 1979 roku aktor otrzymał nagrodę Emmy za rolę byłego skazańca, który przeszedł metamorfozę i został adwokatem, broniących kryminalistów w serialu "Kaz". Aktor nie tylko wcielił się w tytułowego bohatera, był także współautorem scenariusza kilku odcinków.



Zdjęcie Ron Leibman i Jennifer Aniston na planie "Przyjaciół" / NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images

Najwybitniejszą rolą Leibmana pozostaje jednak rola Roya Cohna w spektaklu Tony'ego Kutschera "Anioły w Ameryce", za którą w 1993 roku aktor otrzymał nagrodę Tony.

Aktorką karierę Leibman rozpoczynał w połowie lat 50. XX wieku, kiedy wystąpił w mydlanej operze "The Edge of Night". Na kinowy debiut czekał jednak aż do 1970 roku, kiedy w czarnej komedii "Where's Poppa?" zagrał brata postaci kreowanej przez George'a Segala.

Segalowi partnerował także dwa lata później w filmie "Diamentowa gorączka", w "Rzeźni numer 5" George'a Roya Hilla zagrał wojennego jeńca, a w dreszczowcu Gordona Parksa "The Super Cops" wcielił się w postać zdegenerowanego policjanta.

W 1979 roku aktor wystąpił u boku Sally Fields w dramacie "Norma Rea", który przyniósł aktorce pierwszego w karierze Oscara.

To właśnie rola w "Normie Rea" pozostaje dla aktorki Zoe Kazan najwybitniejszą kreacją Leibmana, która we wspomnieniu o zmarłym aktorze zwróciła uwagę na jego ekranowy seksapil.



W 1986 roku Leibman otrzymał nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Morrisa Huffnera w telewizyjnym filmie "Christmas Eve".

Scenarzysta Larry Karaszewski ("Skandalista Larry Flynt") przypomniał kreację Leibmana w produkowanym przez siebie filmie "Autofocus". "Sceny z Robem i Gregiem Kinnearem to lekcja prawdziwego aktorstwa. Niepokojące, zabawne, tragiczne, prawdziwe" - napisał scenarzysta.



W ostatnim aktora mogliśmy usłyszeć w animowanym serialu "Archer", w którym użyczał głosu postaci Rona Cadillaca - męża tytułowej bohaterki Malory Archer.



Leibman był dwukrotnie żonaty. W latach 1969-1981 był w związku małżeńskim z aktorką Lindą Lavin. Od 1983 roku był mężem aktorki Jessiki Walter.