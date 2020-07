Nie żyje aktor Mikołaj Klimek

12 lipca zmarł aktor serialowy i dubbingowy Mikołaj Klimek. Zasłabł podczas jazdy na rowerze. Miał zaledwie 48 lat.

Mikołaj Klimek / zdjęcie z oficjalnej strony artysty www.mikolajklimek.pl /materiały prasowe

Przyczyną śmierci Mikołaja Klimka prawdopodobnie był zawał serca bądź udar - poinformował portal krknews.pl.

Klimek ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. Pierwszy raz zadebiutował na antenie krakowskiej stacji RMF FM jako lektor, grał też w Teatrze Starym. Później przeprowadził się do stolicy, gdzie zaczął swoją karierę aktora serialowego.

Wystąpił w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych, m.in w "Klanie", "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Barwach szczęścia" czy "Koronie królów". Jego ostatnią rolą był występ w filmie "Zenek" oraz epizodyczna rola w "M jak miłość" w tym roku.

Klimek znany był też jako aktor dubbingowy. Wcielał się w przeróżne postaci z bajek i gier komputerowych w "Shreku", "My little pony", "Wiedźminie" czy

"League of Legends".