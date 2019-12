Nie żyje aktor "Gry o tron" Andrew Dunbar

Andrew Dunbar, dubler gwiazdy "Gry o tron", Alfiego Allena, zmarł nagle w wigilię świąt Bożego Narodzenia w domu w Belfaście - poinformował portal Belfast Live.

Andrew Dunbar był jednym z wielu statystów na planie produkcji HBO "Gra o tron". Dodatkowo pełnił funkcję dublera Alfiego Allena - aktora, który wcielał się w postać Theona Greyjoya.

"Wszyscy chcieli pracować z Andrew. Było w nim coś specjalnego" - przyjaciel Dunbara, aktor Andy McClay, powiedział portalowi Belfast Live. "Ludzie dobrze się z nim czuli. Zawsze było z nim zabawnie na planie" - dodał McClay.

"Wszyscy mogą powiedzieć to samo: kiedy przychodziłeś na plan, chciałeś by Andrew tam był, szukałeś go. Był jak klej, który trzyma nas razem" - zakończył wspomnienie McClay.

Poza występem w "Grze o tron" Dunbara mogliśmy również oglądać jako statystę w innych telewizyjnych produkcjach: "Line of Duty", "Derry Girs" i "Krypton".

Trzydziestokilkuletni aktor był również dzidżejem.