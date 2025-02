Nie żyje aktor filmu "Full Metal Jacket". Miał 69 lat

Kevyn Major Howard nie żyje

14 lutego 2025 roku w szpitalu w Las Vegas odszedł kanadyjski aktor Kevyn Major Howard. Miał 69 lat. O śmierci poinformował portal TMZ, który powołał się na informacje członków rodziny - bliscy towarzyszyli Kevynowi przed śmiercią. Dokładna przyczyna nie została jeszcze podana.

Artystę znamy przede wszystkim z jego występu w wojennym filmie Stanleya Kubricka z 1987 roku, "Full Metal Jacket", w którym wcielał się w postać Raftermana. Kolegę z planu pożegnał we wzruszającym wpisie kolega z planu filmu - Matthew Modine.

"Kevyn Major Howard dawał tak wiele światu [...]. Zasłynął rolą Raftermana w 'Full Metal Jacket' Stanleya Kubricka. Jego rola dała mu wyjątkowe wejście do świata Korpusu Piechoty Morskiej USA. To zaprowadziło go w trwającą dziesięciolecia podróż, aby służyć najodważniejszym w naszym kraju. Dziękuję za poświęcenie dla innych i dla Ameryki. Niech wszyscy bogowie cię błogosławią, Kevyn. Spoczywaj w pokoju" - napisał Modine.

Jednak rola w filmie Kubricka nie była jedyną. Urodzony 1956 roku Kevyn zajmował się aktorstwem już w latach 70. Wystąpił w takich serialach jak "Drużyna A", "MacGyver" czy "Magnum". Stworzył również kreacje w filmach "Życzenie śmierci II", "Nagłe uderzenie" Clinta Eastwooda oraz "Obcy przybysze". Jego kariera w latach 90. gwałtownie zwolniła, to wtedy zajął się fotografią.

