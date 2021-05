Nie żyje aktor Ferdynand Matysik

9 maja, w wieku 90 lat, zmarł aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Ferdynand Matysik. Był znany z takich produkcji jak "Popiół i diament", "Sami swoi", "Kogel-mogel" i seriali "Świat według Kiepskich" czy "Daleko od szosy". O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Polski we Wrocławiu.

Ferdynand Matysik /materiały Teatru Polskiego we Wrocławiu /materiały prasowe

"Z ogromnym żalem żegnamy Ferdynanda Matysika - wybitnego aktora filmowego i teatralnego, członka zespołu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu w latach 1964-2007. Pogrzeb Pana Ferdynanda odbędzie się w piątek 14 maja 2021 o godzinie 13:00 w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu przy ul. Odona Bujwida 51. Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia" - czytamy w oświadczeniu Dyrekcji i Zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Ferdynand Matysik ukończył PWST w Krakowie w 1954 roku. Na początku kariery występował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze Ludowym w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie zagrał blisko 40 ról!

W latach 60. przeniósł się do Wrocławia i występował, aż do zakończenia kariery aktorskiej w 2007 roku, w tamtejszym Teatrze Polskim.



Był również aktorem filmowym, na jego koncie są występy w takich kultowych produkcjach jak "Jasminum", dwie części "Kogla-mogla", "Sami swoi" czy "Popiół i diament".



Wykreował mnóstwo postaci w serialach. Widzowie pamiętają go m.in. ze "Świata według Kiepskich" (była to jego ostatnia rola), "Stawce większej niż życie", "Blisko, coraz bliżej", "Popielec", "Na kłopoty... Bednarski", "Pogranicze w ogniu", "Boża podszewka", "Fala zbrodni" czy "Pierwsza miłość".



Był zdobywcą wielu nagród: dwukrotnie nagrody aktorskiej Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, Srebrnej Iglicy, Odznaki "Zasłużony Działacz Kultury", Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnego Krzyża Zasługi.