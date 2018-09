"Nie zostawiaj mnie": O pokoleniu współczesnych nastolatków

Maciej Cymorek ("Dywizjon 303. Historia prawdziwa") zagrał główną rolę w filmie "Nie zostawiaj mnie".

Maciej Cymorek w filmie "Nie zostawiaj mnie" /materiały dystrybutora

"Nie zostawiaj mnie" to kolejny, po "Sali samobójców" i "Obietnicy", polski film, który portretuje pokolenie współczesnych nastolatków. Ich pasje, namiętności, gniew i bunt. "Nie zostawiaj mnie" opowiada o młodych, którzy nie godzą się żyć tak, jak chcieliby dorośli.



Reklama

Obok Cymorka na ekranie zobaczymy znanych z serialu "Za marzenia": Annę Karczmarczyk i Kamila Kulę. Reżyserem filmu jest Grzegorz Lewandowski.

Bohaterem filmu "Nie zostawiaj mnie" jest 18-letni Sid. To chłopak inny od swoich rówieśników, realizujących łatwe i bezpieczne plany na przyszłość. Sid chodzi swoimi drogami i nie ma zamiaru spełniać oczekiwań rodziców ani nauczycieli. Wyrzucany z kolejnych szkół, dostaje ostatnią szansę na zdanie matury. W nowym liceum poznaje ludzi, którzy wywierają na niego silny wpływ. Dramatyczne losy grupy młodych-gniewnych zmuszają Sida do walki nie tylko o przyjaźń, ale i o miłość swojego życia. Jak wiele będzie w stanie poświęcić, by ocalić bliskich?