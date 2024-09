Nie zobaczymy Arnolda jako prezydenta? Wyczekiwany film wciąż bez daty premiery

W 2015 roku David Sandberg nakręcił "Kung Fury", krótkometrażowy film nawiązujący do amerykańskiego kina lat osiemdziesiątych. Na fali jego popularności reżyser zrealizował sequel. Chociaż jest on gotowy od kilku lat, wciąż nie miał on swojej premiery. Niestety, sytuacja nie zmieni się w najbliższej przyszłości.

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger / Gilbert Flores / Contributor / Getty Images