"(Nie)znajomi": Polski hit kinowy

Film "(Nie)znajomi" po pierwszym weekendzie w polskich kinach zajmował 1. miejsce w box office. W drugim tygodniu wyświetlania frekwencja była o 8 proc. wyższa - donosi dystrybutor filmu. Obraz to polska wersja włoskiego przeboju "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".

"(Nie)znajomi" na ekrany polskich kin trafili 27 września. Po pierwszym weekendzie wyświetlania zajęli pierwsze miejsce w polskim box office, z łączną liczbą 132 tys. sprzedanych biletów.

Po 10 dniach od premiery film Tadeusza Śliwy obejrzało już ponad 350 tys. widzów. Film w drugim tygodniu wyświetlania przyciągnął do kin większą widownię niż w weekend premierowy - frekwencja była wyższa o 8 proc. w stosunku do weekendu otwarcia - donosi dystrybutor filmu.

Co ciekawe, polska wersja "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" zdobyła w pierwszym tygodniu większą publiczność, niż jej włoski pierwowzór. Przez cały okres wyświetlania w Polsce włoski film zgromadził 160 tys. widzów.

"(Nie)znajomi" to film o grupie przyjaciół, którzy podczas kolacji zaczynają swoistą grę. Jej uczestnicy muszą czytać na głos wiadomości, które w tym czasie dostają na komórki. Co więcej, przychodzące połączenia muszą być na głośniku tak, by wszyscy mogli słyszeć rozmowę.

W rolach głównych wystąpili Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Łukasz Simlat, Michał Żurawski, Wojtek Żołądkowicz oraz Kasia Smutniak, która zagrała również we włoskim pierwowzorze.

Współproducentem filmu jest m.in. wokalista Dawid Podsiadło, który przygotował też teledysk do piosenki "Najnowszy Klip" zapowiadającej film. Scenariusz polskiej wersji napisali Katarzyna Sarnowska i Tadeusz Śliwa. Reżyserował Tadeusz Śliwa.



