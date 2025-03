Nie tylko "Wesele". Polska aktorka zachwycała w wielu cenionych produkcjach

Tamara Arciuch zdecydowanie lepiej czuje się w teatrze

W pamięci telewidzów prawdopodobnie najbardziej zapisała się jako Karolina z popularnego serialu TVN-u "Niania", gdzie w latach 2005-2009 występowała m.in. z Agnieszką Dygant, Tomaszem Kotem i Adamem Ferencym. Później ponownie próbowała swoich sił na wielkim ekranie, jednak nie przynosiło jej to większych sukcesów.

"Najpierw było 'Wesele' potem długa przerwa, a potem 'Lincz', 'Mniejsze zło', ale to wszystko były strzały - wchodziłam i znikałam. Chyba tak jest, że nigdy nie stałam się modną aktorką w kinie. Tak się układa, nie mam w tym siły sprawczej, nie wiem, jak to się robi, aby w tym tak istnieć. Wszystko toczy się tak, jak ma być" - opowiadała w rozmowie z agencją "Newserią Lifestyle".

Zdjęcie Tamara Arciuch w spektaklu Teatru Capitol / Jacek Domiński / East News

"W teatrze mam większą siłę sprawczą, to znaczy mogę wziąć sobie sztukę, sama ją zrobić i zmierzyć się z jakąś rolą, natomiast do filmu potrzeba już trochę więcej chętnych osób" - dodała.

W 2007 roku została półfinalistą siódmej edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie stworzyła duet z Łukaszem Czarneckim. Od tamtego czasu wystąpiła w wielu serialach m.in. "Halo Hans", "M jak miłość", "Ojciec Mateusz", "Druga szansa", "Przyjaciółki" czy "Żmijowisko".

Rok 2016 przyniósł jej kolejną rolę na wielkim ekranie, która też przeszła bez echa. Wystąpiła w filmie Kingi Lewińskiej "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Miała również swój gościnny występ w reality show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym 5 lat później wzięła udział jako uczestniczka programu.

Zdjęcie VII edycja "Tańca z Gwiazdami" / Paweł Kibitlewski / East News

W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać głównie w serialach. W produkcji "W rytmie serca" zagrała Lidię Lewandowską, żonę lekarza Romana. W "Tajemnicy zawodowej" wystąpiła jako Monika Litwin, a w "Komisarz Mamie" gościnnie odegrała rolę Bogusi Kamińskiej.

Na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 180 tysięcy użytkowników, chętnie dzieli się ujęciami z życia prywatnego i zawodowego. Często dodaje zdjęcia i nagrania z ukochanym - aktorem Bartłomiejem Kasprzykowskim.

By zostać żoną Bartłomieja Kasprzykowskiego, musiała przejść przez piekło

Kiedy spotkali się po raz pierwszy na planie serialu "Halo, Hans", oboje byli w innych związkach. Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski wcale nie zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia.

"Natychmiast złapaliśmy kontakt, ale nie zakochaliśmy się w sobie od razu. To uczucie rodziło się dość długo" - wspominał Kasprzykowski w rozmowie z "Galą".

Tamara wcześniej była żoną Bernarda Szyca, o którym mówiono, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd gdyńskiego Teatru Muzycznego. Para uchodziła za zgodne małżeństwo i doczekała się syna Krzysztofa. Gdy jednak Arciuch więcej czasu zaczęła spędzać w Warszawie na nagraniach, zrozumiała, że jej związek nie ma już przyszłości. Małżonkowie rozstali się w atmosferze skandalu, o którym mówiła cała Polska.

Żona Bartka też nie miała zamiaru przymykać oczu na niewierność męża. Wniosła do sądu pozew o rozwód i po kilku miesiącach go dostała.

Zdjęcie Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski / Tomasz Urbanek / East News

Proces rozwodowy Tamary, ze względu na zawziętość jej byłego partnera, przeciągał się latami. Aktorka otrzymała rozwód dopiero w 2011 roku - dwa lata po tym, jak ona i Bartłomiej Kasprzykowski doczekali się syna Michała. Od razu po uprawomocnieniu orzeczenia kończącego jej małżeństwo z Szycem wyszła za Bartka. W listopadzie 2016 roku, pięć lat po ślubie, aktorska para powitała na świecie drugie dziecko - córkę Nadię.

"Pomimo wszystko przetrwaliśmy. Jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co się wydarzyło. To nas scementowało" - powiedział w "Dzień Dobry TVN" Bartłomiej Kasprzykowski.