Nie tylko Tarantino. Rafał Zawierucha w "The Soviet Sleep Experiment"

Rafał Zawierucha rozpoczął swą karierę w USA mocnym akcentem! Najpierw zagrał jedną z ról w filmie Quentina Tarantino "Once Upon a Time in America", teraz polski aktor ujawnił, że pracuje w Minneapolis na planie thrillera "The Soviet Sleep Experiment".

Rafał Zawierucha nie zwalnia tempa. Dopiero co zagrał w hollywoodzkiej produkcji samego Quentina Tarantino, a już jest na planie nowego filmu.

Polski aktor ujawnił, że obecnie znajduje się w Minneapolis na planie thrillera "The Soviet Sleep Experiment".

O swej nowej roli Zawierucha napisał na swym profilu na Instagramie.

"Cieszę się bo mogę trochę tajemnicy zdradzić! Siedzę w Minneapolis - bo tutaj właśnie kręcimy nowy film - Soviet Union! 1945 - nie spać... więcej szczegółów niebawem" - informuje aktor.

Film "The Soviet Sleep Experiment" to thriller psychologiczny, który opowiada o radzieckich eksperymentach, związanych z brakiem snu wśród żołnierzy w latach 40. XX wieku.

Rafał Zawierucha zagra prawdopodobnie jednego z radzieckich naukowców. Na fotelu reżysera filmu zasiada Barry Anderson. Data premiery nie jest znana.

W najnowszym filmie Quentina Tarantino "Once Upon a Time in America" Rafał Zawierucha zagrał młodego Romana Polańskiego. W postać Sharon Tate wcieliła się w Margot Robbie.



Główną rolę w nowym obrazie Tarantino gra Leonardo Di Caprio, występuje tam również Brad Pitt.



Rafał Zawierucha urodził się w Krakowie w 1986 roku. W 2012 roku ukończył warszawską Akademię Teatralną. Rok po skończeniu studiów trafił do zespołu stołecznego Teatru Współczesnego, w którym gra do dziś. Znany jest także widzom Och-Teatru i IMKI. Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze w szkole, w "Księstwie" Andrzeja Barańskiego. W swojej filmografii ma również role w takich filmach jak: "Obywatel" Jerzego Stuhra, "Bogowie" Łukasza Palkowskiego czy "Powidoki" Andrzeja Wajdy. Zagrał również w serialach: "Przepis na życie", "Przyjaciółki" czy "Za marzenia".