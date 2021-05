Nie tylko Ariana Grande. Gwiazdy, które wzięły ślub w tajemnicy

Ariana Grande wzięła sekretny ślub z Daltonem Gomezem. Serwis TMZ jako pierwszy poinformował, że ceremonia odbyła się w domu pary w Montecito w Kalifornii, a udział w niej wzięło około 20 osób. Ale nie tylko ta para ceni sobie intymność. Sekretny ślub wzięli m.in. Ashton Kutcher, Sean Penn, Anja Rubik czy Doda.

Śluby z pompą, w blasku fleszy albo wręcz przed kamerami, w obecności setek, często bardzo znanych gości. Takie ceremonie uwielbia wiele gwiazd, ale nie wszystkie. Sporo celebrytów - tak jak ostatnio Ariana Grande - decyduje się na skromną, kameralną i sekretną uroczystość ślubną.



Przykładem być może chociażby supermodelka Agynees Deyn. O jej ślubie w sierpniu 2016 roku rozpisywały się wszystkie magazyny i serwisy modowe. Opisana była suknia brytyjskiej modelki, garnitur jej wybranka Joela McAndrewa, miejsce ceremonii, menu, kto był, kogo zabrakło. I tylko sporadycznie pojawiała się informacja o tym, że nie był to jej pierwszy ślub.

W roli panny młodej modelka i aktorka zadebiutowała wcześniej, bo w roku 2012, kiedy to wyszła za mąż za amerykańskiego aktora Giovanniego Ribisi. Tamten ślub był tak tajny, że nie wiedzieli o nim nawet rodzice modelki i aktora. Para rozwiodła się po trzech latach.

W gronie najbliższych swoje związki małżeńskie zawierał też Ashton Kutcher. W 2005 roku ze starszą o 16 lat miłością z czasów nastoletnich Demi Moore, a w 2015 roku z Milą Kunis. Jeśli chodzi o ten drugi ślub, to do dziś na jego temat wiadomo niewiele. Magazyn "People" dotarł tylko do informacji, że ceremonia odbyła się w lipcu, a goście zostali zaproszeni na dzień przed ceremonią.

W niewielkim gronie ślub wziął też 59-letni gwiazdor kina Sean Penn. Latem, podczas rozmowy w programie Setha Meyersa potwierdził, że on i jego dziewczyna, 28-letnia Leila George, są teraz małżeństwem. "Tak, zrobiliśmy ślub w stylu COVID. Byliśmy w domu, dwoje moich dzieci i jej brat. Tak to wyglądało"- wyznał aktor.

Ale lista nazwisk gwiazd, które wybrały śluby bez obecności mediów, jest znacznie dłuższa. Spośród polskich celebrytów warto wspomnieć m.in. Martę Żmudę Trzebiatowską, Dodę czy Joannę Przetakiewicz. Im również udało się zmylić czujność dziennikarzy i zorganizować ceremonie ślubne, o których wiedzieli tylko ich bliscy.

