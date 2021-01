"Nie sposób przecież odmówić kobiecie...". Mija 10 lat od premiery filmu "Och, Karol 2"

"W tym filmie jest wyjątkowe natężenie erotyzmu, piękna i humoru. (...) Nie sposób przecież odmówić kobiecie" - twierdził Piotr Adamczyk, tytułowy bohater filmu "Och Karol 2". "Przeróbka jest filmem potwornie pruderyjnym" - kręcili nosem krytycy, choć widzowie walili do kin. Produkcja miała premierę 21 stycznia 2011 roku. Mija 10 lat od tego dnia.

Zdjęcie Marta Żmuda Trzebiatowska, Małgorzata Socha, Piotr Adamczyk, Katarzyna Zielińska i Małgorzata Foremniak w filmie "Och Karol 2" /materiały prasowe

Oryginalny "Och, Karol" powstał w 1985 roku. Film, według scenariusza Ilony Łepkowskiej, wyreżyserował Roman Załuski, autor m.in. popularnego "Kogla-mogla". Niezapomnianą muzykę do obrazu skomponował Seweryn Krajewski (z tej komedii pochodzi słynna piosenka "Baw mnie" ze słowami Jacka Cygana). Tytułowego Karola, któremu żadna kobieta oprzeć się nie może, a on skwapliwie wykorzystuje nadarzające się okazje, zagrał Jan Piechociński. To był wielki hit, widzowie szturmowali kina.



W 2010 roku na pomysł kontynuacji filmu wpadli Ilona Łepkowska, producent Tadeusz Lampka i reżyser Piotr Wereśniak, autor scenariusza "Kilera" oraz współtwórca popularnych seriali "Na dobre i na złe", "M jak miłość" i "Kryminalni".



Komedia "Och Karol 2", która trafiła na ekrany polskich kin 21 stycznia 2011 roku, utrzymywała się przez cztery tygodnie z rzędu na pozycji pierwszej na liście polskiego box office'u. To był niebywały sukces. Nie udałoby się to bez odtwórców głównych ról.

Zdjęcie Małgorzata Socha i Piotr Adamczyk w filmie "Och Karol 2" / materiały prasowe

"Chciałem mieć w tym filmie Piotra Adamczyka, który jest bez wątpienia najlepszym aktorem swojego pokolenia w Polsce. I chciałem mieć najpiękniejsze i najzdolniejsze aktorki, jakie są w Polsce. Mam nadzieję, że się udało. Jestem bardzo zadowolony z tego filmu. Wyszła nam śmieszna, niegłupia, rozrywkowa komedia, na której ludzie będą się doskonale bawić" - tłumaczył reżyser Piotr Wereśniak.

Piotrowi Adamczykowi na ekranie towarzyszyły piękne kobiety i wspaniałe aktorki, m.in. Małgorzata Socha, Marta Żmuda Trzebiatowska, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Foremniak, Katarzyna Glinka i Anna Mucha.



"To facet, który ma niezwykłą słabość do płci pięknej. Słabość ta przenosi się na kobiety, które namiętnie go adorują. Wydaje mi się, że w głębi duszy Karol jest bardzo nieszczęśliwy. Wynika to, można by rzec, z uprzejmości, bo nie umie... odmówić kobiecie. Tego typu przypadłość jest bardzo powszechna w naszym męskim rodzie" - tłumaczył Piotr Adamczyk.



Ukłonem w stronę oryginalnej wersji filmu było obsadzenie w roli księdza Jana Piechocińskiego, ekranowego Karola z 1985 roku.