Nie powalczy o Oscara! Został zdyskwalifikowany

Hans Zimmer nie powalczy o Oscara

Informacje odnośnie zdyskwalifikowania muzyki Hansa Zimmera doniosło Variety. Oznacza to, że soundtrack z drugiej części "Diuny" nie może zostać kandydatem do Oscara.

Zimmer w swoim dziele wykorzystał motywy z nagrodzonej Oscarem muzyki do filmu z 2021 roku, a zgodnie z zasadą Akademii: "w przypadku sequeli i franczyz w dowolnym medium ścieżka dźwiękowa nie może wykorzystywać więcej niż 20% wcześniej istniejących motywów i muzyki zapożyczonej z poprzednich części serii".

Warner Bros. mimo przekroczenia limitu zgłosiło muzykę Zimmera do konkursu. Niestety nie została ona przyjęta.

Sam Hans Zimmer podkreśla, że nie tworzy ścieżek do filmów dla nagród. Jego zamysłem była kontynuacja podróży bohaterów z pierwszej części - stąd wynika duża ilość zapożyczeń.

W świecie narracji naszym celem jest służenie opowieści i nawiązywanie kontaktu z publiczności Hans Zimmer

Sountrack kompozytora został zdyskwalifikowany również z nagród BAFTA, lecz w dalszym ciągu może starać się o statuetki w innych konkursach.

"Diuna: Część druga". Ogromny sukces adaptacji książki Franka Herberta

"Diuna: Część druga" weszła do kin 29 lutego 2024 roku. Film ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Film o budżecie 190 milionów dolarów zarobił aż 711 milionów, tym samym pobijając swoją poprzednią część o 300 milionów. Wymienia się go także wśród faworytów nadchodzącej gali rozdania Oscarów.

