Nie pomyl filmu! Powstaje "The Dark Knight" od Uwe Bolla

Hammer został oskarżony o nadużycia wobec kobiet. W 2021 roku w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia wiadomości, które aktor miał wysyłać do kilku osób. Choć wszystkie zarzuty zostały odsunięte z powodu niewystarczającej ilości dowodów, Hammer stracił kontrakty dotyczące głośnych ról. Rozpadło się również jego małżeństwo z Elizabeth Chambers. Ostatecznie sam przyznał, że popełnił wiele błędów i teraz tego żałuje.

"Zdradzałem swoją żonę. Wykorzystywałem ludzi, aby poczuć się lepiej. Byłem bezduszny i nie zważałem na ludzi, ich emocje i dobre samopoczucie. [...] Są rzeczy w moim zachowaniu, za które muszę wziąć odpowiedzialność, prawda? Ponieważ jest to dla mnie kluczowe, uczenie się i rozwój" - przyznał.

Hammer zakończył niedawno zdjęcia do westernu "Frontier Crucible", w którym wystąpił u boku Thomasa Jane'a i Williama H. Macy'ego.

Zdjęcie Uwe Boll (z prawej) na planie filmu "Postal" / Everett Collection / Everett Collection / East News

"The Dark Knight". Nie pomyl filmu!

Nowy film Bolla powstanie według jego scenariusza. Nie jest on w żaden sposób powiązany z poprzednim filmowym "The Dark Knight", czyli "Mrocznym Rycerzem" Christophera Nolana. Producent Michael Roesch jest świadomy, że tytuły są identyczne, ale zapewnia, że wszystko inne będzie skrajnie różne, więc nie boi się pomyłki ze strony widzów.

"The Dark Knight" Bolla opowie o człowieku, który bierze sprawiedliwość w swoje ręce i postanawia przeciwstawić się przybierającej na sile fali zbrodni. Chociaż media są po jego stronie, policja postanawia go schwytać za wszelką cenę.

Będzie to 37. film w karierze Bolla. Pochodzący z Niemiec reżyser zyskał wątpliwą sławę dzięki adaptacjom gier wideo pokroju "Alone in the Dark" lub "House of the Dead". Zrobiło się o nim głośno, gdy zaprosił swoich krytyków na ring bokserski. Wygrał wszystkie pojedynki.