Los Jamesa Bonda przesądzony. Nowi producenci franczyzy ujawnieni

Na tegorocznej gali Oscarów nie bez powodu oddano hołd serii o Jamesie Bondzie. Niedługo przed ceremonią ogłoszono, że rodzina Broccoli przekazała twórczą kontrolę nad franczyzą Amazonowi. Akademia postanowiła uhonorować to, co Broccoli budowali nieprzerwanie od lat 60. Kiedy rodzina oddała stery w ręce amerykańskiego giganta, nastała era zmian – po raz pierwszy w historii serii film o Bondzie będzie tworzony przez kogoś spoza Wielkiej Brytanii, co dla wielu wydaje się niewyobrażalne, zważywszy, że Bond to narodowy skarb Brytyjczyków. Zmiany te nie umknęły uwadze świata, który z zapartym tchem obserwował każdy ruch Amazona.

Teraz studio odsłoniło pierwsze karty i ujawniło, kto będzie odpowiedzialny za produkcję nowej odsłony franczyzy - będą to Amy Pascal i David Heyman. W dzisiejszym ogłoszeniu Amazon MGM podkreślił ich osiągnięcia w tworzeniu wielkich filmowych franczyz. Pascal stoi za sukcesem serii "Spider-Man", podczas gdy Heyman doprowadził serię "Harry Potter", w tym spin-offową "Fantastyczne zwierzęta", do komercyjnych szczytów.

Taki wybór może niepokoić tych, którzy obawiają się, że Pascal i Heyman przeniosą do elegancji i szorstkości Bonda niepotrzebną dozę magii i superbohaterstwa. Czy tak będzie? Czas pokaże. Amazon nie ujawnił jeszcze żadnych dodatkowych szczegółów.

James Bond nadchodzi. Padła data premiery

Od premiery ostatniej części Bonda mijają już cztery lata. Choć wiele wskazuje na to, że przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na ogłoszenie aktora, który przejmie rolę agenta po Danielu Craig u, zdaje się, że premiera filmu jest bliżej, niż dalej. Według doniesień "The Sun", nowy Bond trafił do kin pod koniec 2027 roku. Amazon nie potwierdził jednak jeszcze oficjalnie tych informacji.

