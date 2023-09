"Nie jesteś zaproszona ma moja bat micwę": O czym jest film?

Napisany przez Alison Peck scenariusz filmu " Nie jesteś zaproszona ma moja bat micwę " powstał na motywach powieści Fiony Rosenbloom pod tym samym tytułem. Opowiada on o dwóch szkolnych przyjaciółkach, Stacy Friedman i Lydii Katz. Zajęta planowaniem swojej bat micwy Stacy niespodziewanie orientuje się, że przyjaciółka zaczyna spotykać się z chłopakiem, w którym ona się podkochuje.

"Nie jesteś zaproszona ma moja bat micwę" to najlepiej oceniana komedia Adama Sandlera

W filmie "Nie jesteś zaproszona ma moja bat micwę" Adam Sandler występuje w roli drugoplanowej. Na ekranie możemy oglądać jego dwie córki Sadie i Sunny Sandler oraz żonę, Jackie Sandler. To nie pierwszy raz, gdy rodzina Sandlera gra w filmach z jego udziałem. Jackie, Sunny i Sadie pojawiły się w rolach epizodycznych w takich tytułach jak: "Żona na niby", "Nie zadzieraj z fryzjerem" czy "Jeszcze większe dzieci".

Nowość Netfliksa została bardzo dobrze odebrana przez krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes zyskał aż 94% pozytywnych ocen od 68 krytyków, co czyni film najlepszą produkcją z Adamem Sandlerem w obsadzie. Subskrybenci Netfliksa również docenili komedię. W tygodniu od 28 sierpnia do 3 września film obejrzano łącznie przez 37,9 mln godzin i zyskał 21,9 mln wyświetleń na całym świecie, co zapewniło mu pierwsze miejsce w rankingu oglądalności ze znaczną przewagą.