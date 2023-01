Nie dostała nominacji do Oscara. Reżyserka "Till" oskarża Hollywood o mizoginię

Nie milkną echa wtorkowego ogłoszenia nominacji do Oscarów. Jednym z filmów wymienianych wśród faworytów do tego wyróżnienia był biograficzny "Till" w reżyserii Chinonye Chukwu. Oparta na faktach produkcja nie otrzymała jednak ani jednej nominacji. W komentarzu do tej decyzji rozgoryczona Chukwu zarzuca teraz hollywoodzkiemu przemysłowi filmowemu niechęć do czarnoskórych kobiet.

Sean Patrick Thomas i Danielle Deadwyler w filmie "Till" /materiały prasowe