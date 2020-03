"Nie czas umierać": Rami Malek jako Doktor No?

Premiera 25. filmu z cyklu o Bondzie zbliża się wielkimi krokami. W Internecie mnożą się spekulacje na temat fabuły filmu "Nie czas umierać". Jedną z najpopularniejszych teorii jest ta, że Safin, w którego wciela się Rami Malek, to tak naprawdę Doktor No, czyli słynny przeciwnik agenta 007 z filmu "Doktor No" z 1962 roku. Aktor odniósł się do tych spekulacji.

Rami Malek w filmie "Nie czas umierać" /Forum Film Poland /materiały dystrybutora

Nie byłby to pierwszy klasyczny przeciwnik Bonda w filmach, w których w rolę agenta 007 wcielił się Daniel Craig. W "Spectre" pojawił się już Blofeld, którego zagrał Christoph Waltz. We wcześniejszych filmach serii w rolę szefa organizacji terrorystycznej Widmo Ernsta Stavro Blofelda wcielali się m.in. Donald Pleasence i Telly Savalas. Nie byłoby więc nic dziwnego w tym, że Safin, grany w "Nie czas umierać" przez Maleka, okazałby się w rzeczywistości Doktorem No.

Nagrodzony Oscarem za rolę Freddiego Mercury’ego w filmie "Bohemian Rhapsody" Rami Malek odniósł się do tych spekulacji w wywiadzie udzielonym magazynowi "Total Film". Zapytany o to, czy obali pojawiające się w Internecie plotki, odparł z tajemniczym uśmiechem: "Nigdy nie obaliłbym czegoś takiego. To bardzo intrygująca plotka". Oliwy do ognia dolała jego kolejna odpowiedź. Zapytany o to, jakie filmy oglądał, przygotowując się do roli, Rami Malek odparł, że jedynie "Doktora No".

Nie ma żadnego ostatecznego dowodu na poparcie tezy z internetowej plotki. Reżyser filmu "Nie czas umierać" Cary Joji Fukunaga tak charakteryzuje postać Safina: "Możliwe, że ten koleś pochodzi z rodziny przedsiębiorców działających na rynku farmaceutycznym. To nie ktoś, kto pojawia się publicznie, a bardziej obdarzona władzą osoba stojąca za takimi ludźmi".

"Nie czas umierać" trafi do polskich kin 3 kwietnia tego roku. Na miesiąc przed premierą, w czwartek 4 marca, największe sieci kinowe w Polsce rozpoczęły przedsprzedaż biletów na seanse tego ostatniego Bonda w aktorskiej karierze Daniela Craiga.