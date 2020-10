"Nie czas umierać": Premiera nowego Bonda coraz bliżej. Zobacz teledysk do piosenki Billie Eilish!

Do sieci trafił teledysk do wykonywanej przez Billie Eilish piosenki "No Time To Die", która promuje najnowszy, 25. film o przygodach Jamesa Bonda. "Nie czas umierać" z Danielem Craigiem w roli głównej ma trafić do polskich kin już 20 listopada.

Daniel Craig jako James Bond /materiały prasowe

Premiera piosenki "No Time To Die" odbyła się już w lutym, jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa i przesunięciem premiery filmu "Nie czas umierać" .

Teraz, na kilka tygodni przed nowym terminem wejścia obrazu do kin, opublikowano teledysk. Widzimy w nim śpiewającą Billie Eilish i ujęcia z filmu, na których są m.in. Daniel Craig i Léa Seydoux.



Billie Eilish jest najmłodszą artystką w historii, która napisała i wykonała piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie. Producentem utworu jest jej brat - Finneas.



"To niesamowite, że jestem częścią tego przedsięwzięcia. To wielki zaszczyt, że mogłam stworzyć piosenkę do filmu, który jest częścią tak legendarnej serii - podkreśliła Eilish cytowana w oficjalnym komunikacie na stronach filmu. To jest coś, o czym oboje marzyliśmy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy odegrać małą rolę w tym wielkim projekcie. Niech żyje 007" - dodał jej brat.



Reżyser "Nie czas umierać" Cary Fukunaga przyznał, że jest wielkim fanem talentu Billie Eilish i jej brata. Jak podkreślił, nagranie piosenki do filmu o Bondzie to zaszczyt, którego dostępują nieliczni.

Wideo Billie Eilish: "No Time To Die"

"Nie czas umierać" to już ostatni film z serii o przygodach agenta 007, w którym w główną rolę wciela się Daniel Craig. Oprócz niego w obsadzie są m.in. Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright,Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch i Billy Magnussen.



James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.



Film "Nie czas umierać" trafi na ekrany polskich kin 20 listopada 2020 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 2] materiały prasowe

