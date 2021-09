"Nie czas umierać": Polskie gwiazdy na premierze Jamesa Bonda [zdjęcia]

Światowa premiera najnowszej części Jamesa Bonda, filmu "Nie czas umierać" odbyła się 28 września 2021 roku w Royal Albert Hall w Londynie. Agent Jej Królewskiej Mości, o kultowym numerze 007, nigdy wcześniej nie kazał na siebie tak długo czekać, a wszystko z powodu pandemii koronawirusa, która zamroziła branżę kinową na półtora roku.



Wśród gości na premierze pojawili się oczywiście odtwórcy głównych ról, w tym Daniel Craig, Rami Malek, Lea Seydoux, Naomi Harris i autorka piosenki Billie Eilish.



Swą obecnością pokaz zaszczycili: następca brytyjskiego tronu Karol, książę William z księżną Kate oraz Judy Dench.



To piąty i ostatni film, w którym w rolę głównego bohatera wcielił się Daniel Craig.

"Czuję ogromną ulgę: robimy filmy o Bondzie dla kina, jesteśmy tutaj i nie mógłbym być z tego powodu bardziej szczęśliwy" - powiedział podczas londyńskiej premiery 53-letni aktor.



"Nie czas umierać": Polska premiera

Dzień później, 29 września, także polscy widzowie mogli obejrzeć premierę "Nie czas umierać" w reż. Cary'ego Fukunagi. Czerwony dywan rozwinięto w kinie IMAX w warszawskim CH Sadyba Best Mall.



Na pokazie pojawiły się polskie gwiazdy, m.in. Maciej Stuhr, Andrzej Chyba, Olga Bołądź, Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Mateusz Damięcki, Robert El Gendi, Olga Chajdas, Kasia Adamik, Andrzej Pągowski, Natalia Lesz i Andrzej Andrzejewski. Wieczór poprowadziła Anna Wendzikowska.

"Warto było długo czekać na tak spektakularne domknięcie pięciu bondowskich filmów. Jest tutaj wszytko, co kochamy w serii o Bondzie. Jest dosłownie zapierająca dech 'rozwalanka', są piękne widoki od Italii po Kubę. Jest też chuligański czas Bonda. Ba, mamy nawet urocze meta mrugnięcie okiem do widza, zastanawiającego się, czy następny Bond będzie nosił spódnice (to piękne rozegranie plotek o kobiecie o numerze 007). (...) Daniel Craig w wielkim stylu żegna się z rolą" - pisze dla Interii Łukasz Adamski.

"Nie czas umierać": Fabuła, aktorzy, zwiastun

W filmie "Nie czas umierać" James Bond opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Obok Daniel Craiga w filmie występują m.in. Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Naomie Harris, Rory Kinnear, Ben Whishaw i Jeffrey Wright. Film wyreżyserował Cary Joji Fukunaga.



Craig jako agent 007 wystąpił wcześniej w filmach: "Casino Royale" (2006), "007 Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015). Był szóstym odtwórcą roli Jamesa Bonda w historii całego cyklu.



"Nie czas umierać" jest najdłuższym filmem o Bondzie w całej serii. Obraz trwa aż 2 godziny i 43 minuty.

"Nie czas umierać" w kinach od 1 października!

