Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Premiera filmu "Nie czas umierać" zapowiadana jest na 3 kwietnia.

Daniel Craig już po raz piąty wcielił się w Jamesa Bonda /materiały prasowe

W roli Jamesa Bonda już po raz piąty wystąpi Daniel Craig. Aktor po raz pierwszy zagrał rolę agenta 007 w "Casino Royale" (2006), a potem powtórzył ją w "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015).



Reżyserem filmu jest Cary Joji Fukunaga ("Detektyw"), który nakręcił podobno trzy różne zakończenia filmu...



W obsadzie "Nie czas umierać" ("No Time To Die") znaleźli się aktorzy z "bondowskiej rodziny": Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright i Christoph Waltz, a dołączyli do nich Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen oraz nagrodzony Oscarem za rolę Freddy’ego Mercury’ego Rami Malek, który wcielił się w czarny charakter.



Co tym razem spotka Jamesa Bonda? Mężczyzna opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Wideo "Nie czas umierać": Trailer UK

Według The Hollywood Reporter "Nie czas umierać" kosztować ma 250 mln dol., stając się najdroższym filmem z bondowskiej serii. Dla porównania "Spectre", ostatni film z Bondem, miał budżet ok. 245 mln dol.

Według nieoficjalnych informacji sama gaża Daniela Craiga, który tą rolą zamyka swój udział w serii przygód agenta 007, osiągnie 25 mln dolarów.