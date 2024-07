Keanu Reeves: Odważnie podchodzi do życia

Keanu Reeves kroczy przez życie z odwagą i pozytywnym nastawieniem. Mimo wielu bolesnych doświadczeń, aktor cieszy się z każdej chwili i docenia to, co otrzymuje od życia. Choć jest świadomy, że kiedyś trzeba będzie odejść z tego świata, jego spojrzenie na umieranie, jak sam uważa, jest raczej optymistyczne.

"Mam 59 lat, więc cały czas myślę o śmierci" - wyznał w niedawnym wywiadzie dla BBC News.

"[Myślenie o tym] nie jest paraliżujące, ale uwrażliwia [nas] na docenienie każdego oddechu i relacji, które możemy mieć".

Reklama

Aktor poświęcił się innym pasjom

Reeves jakiś czas temu postanowił poświęcić czas nowemu, pasjonującemu projektowi, jakim było napisanie pierwszej powieści, która wczoraj (23.07) doczekała się publikacji.

Książka "The Book of Elsewhere", napisana we współpracy z autorką science fiction (China Miéville), śledzi losy nieśmiertelnego wojownika, który dąży właśnego końca. Reeves stworzył książkę na podstawie swojej udanej serii komiksów BRZRKR.

Wymawiana poprawnie jako "berserker" seria już niedługo zostanie zaadaptowana przez Netflixa - powstanie film akcji z udziałem Reevesa oraz serial anime.

"Tworzenie rzeczy jest świetne. Po prostu tworzenie, dzielenie się i nadzieja, że ludzie polubią historie, które opowiadamy" - przyznał w dalszej części rozmowy.

Od 2019 jest w tajemniczym związku

Choć Reeves ochoczo dzieli się ze światem coraz większą ilością kreatywnych pomysłów i poszukiwań, jedną rzecz trzyma w tajemnicy - związek z artystką Alexandrą Grant. Są ze sobą od 2019 roku, jednak nieczęsto pojawiają się razem publicznie.

"Jest dla mnie inspiracją. Jest taki kreatywny i miły. Bardzo ciężko pracuje" przyznała Grant w rozmowie z magazynem "People".

Artystka podkreślała również, że tym, co uwielbia w ich związku, jest wzajemne wsparcie oraz dopingowanie w poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Zobacz też: Żałuje występu w filmie "Duma i uprzedzenie"? Dręczą go wyrzuty sumienia