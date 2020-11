Nie będzie kontynuacji horroru "Suspiria"

Luca Guadagnino nie ma wątpliwości – druga część wyreżyserowanego przez niego horroru „Suspiria” nie powstanie. Jako powód tej decyzji twórca podaje słaby wynik kasowy filmu z Dakotą Johnson i Tildą Swinton w rolach głównych. Remake klasycznego horroru w reżyserii Dario Argento zarobił w kinach na całym świecie niecałe 8 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 20 milionów dolarów.

Włoski reżyser, któremu rozgłos przyniósł film "Tamte dni, tamte noce", nigdy nie ukrywał, że "Suspiria" miała składać się z dwóch części. Mówił o tym jeszcze przed premierą tego filmu, która miała miejsce podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Dzieło zostało tam pokazane pod tytułem "Suspiria: Part One" ("Suspiria: Część Pierwsza"). Film opowiadał historię młodej tancerki (Johnson), która zapisuje się do słynnej szkoły tańca. Wkrótce odkrywa, że prowadzą ją czarownice.



Na pytanie o szanse na to, że kontynuacja "Suspirii" zostanie zrealizowana, Guadagnino odpowiada wprost: "Jakim cudem? Jakim cudem, mój drogi? Ten film nie zarobił zupełnie nic. Był katastrofą w box-office. Wiem, że teraz ludzie lubią go coraz bardziej. Uwielbiałem jego kręcenie. Był mi bardzo bliski. Ale razem ze scenarzystą Davidem Kajganichem tworzyliśmy go jako pierwszą połowę większej historii" - mówi reżyser w wywiadzie dla serwisu "The Film Stage".



Guadagnino zdradza też kilka szczegółów na temat tej kontynuacji, która zapewne nigdy nie powstanie: "Sequele wynikają z nastawienia twojej duszy. Chcesz je kręcić, bo chcesz spędzić czas z ludźmi, których kochasz. Z aktorami, których kochasz. Ze scenarzystami, których kochasz. Opowieść w drugiej części 'Suspirii' miała być podzielona na pięć różnych płaszczyzn czasowych i przestrzennych. W jednej z nich mieliśmy cofnąć się do XIII-wiecznej Szkocji i poznać sekret długowieczności jednej z bohaterek filmu, Heleny Marcos".

Choć nie ma się co spodziewać kontynuacji "Suspirii", Guadagnino i tak pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych obecnie reżyserów. Niedawno premierę miał wyreżyserowany przez niego dokument "Salvatore: Shoemaker of Dreams", a HBO pokazało serial jego autorstwa zatytułowany "Tacy właśnie jesteśmy". Teraz twórca przymierza się do wyreżyserowania kontynuacji filmu "Tamte dni, tamte noce", a jego nazwisko wiązane jest także z remakiem "Człowieka z blizną", a także z ekranizacją "Władcy much" Williama Goldinga.