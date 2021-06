Nicole Kidman o filmie o Lucille Ball

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu Aarona Sorkina zatytułowanego "Being the Ricardos". Główną bohaterką filmu będzie gwiazda amerykańskiej komedii sytuacyjnej, Lucille Ball. Wciela się w nią Nicole Kidman. I choć akcja tego filmu biograficznego rozgrywać się będzie na planie legendarnego sitcomu "Kocham Lucy", aktorka zapewnia, że w serialu podjęte zostaną poważne tematy i nie będzie on remakiem wspomnianego sitcomu.

Nicole Kidman /STRINGER /Getty Images

Reklama

Wiadomości Nicole Kidman w ogniu krytyki za przyjęcie roli Lucille Ball

"Being the Ricardos" poświęcony zostanie burzliwemu związkowi Lucille Ball i jej męża, Desiego Arnaza. Para pobrała się w 1940 roku. Jedenaście lat później stworzyli legendarny sitcom "Kocham Lucy", w którym wcielili się w role pary: Lucy i Ricky'ego Ricardo. Jednak ich życie prywatne różniło się diametralnie od serialowej sielanki. Ball dwukrotnie składała pozew o rozwód. Pierwszy raz w 1944, a później w 1960 roku. Twierdziła że jej małżeństwo było koszmarem.



"Dziwne jest to, że wszyscy myślą, że robimy remake 'Kocham Lucy', a to zupełnie nie będzie to. Będzie to film o Lucy i Desim, o ich związku i o ich małżeństwie. Będzie to bardzo głęboka historia" - mówi Nicole Kidman w rozmowie z Chrisem Rockiem przeprowadzonej dla portalu "Variety".

Reklama

"Lucy była pionierką. Założyła swoją firmę produkcyjną. Desi był z pochodzenia Kubańczykiem i musiała walczyć o to, by mógł pojawić się w jej serialu. Wiele rzeczy, z którymi zmagali się w swoim małżeństwie, jest obecnie bardzo aktualne. Jak również rzeczy, z którymi zmagała się jako artystka, stając przeciwko wielkiej korporacji" - tłumaczy dalej aktorka tematy, które podejmie w swoim filmie Sorkin ("Social Network", "Proces Siódemki z Chicago").

Nicole Kidman: Dziewczyna z Honolulu 1 / 12 We wtorek, 21 czerwca, Nicole Kidman obchodzi 50. urodziny. Karierę zaczynała jako 14-latka w teatrze ulicznym. Dziś ma na swoim koncie Oscara za rolę Virginii Woolf w "Godzinach", uznanie Hollywood i niekończące się propozycje kolejnych filmów. Jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek świata urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu na Hawajach. Źródło: Getty Images Autor: Tristan Fewings udostępnij

Kidman przyznała, że musiała poświęcić dużo czasu, by opanować sposób mówienia Lucille Ball. "Spędziłam niewiarygodnie dużo czasu przy tworzeniu postaci Lucille Ball, gdyż miała ona specyficzny sposób mówienia. (...) Ta rola znajduje się daleko poza moją strefą komfortu. Czuję się tak, jak gdybym spadała" - kończy Kidman, którą niedawno można było zobaczyć w serialu HBO "Od nowa".



Wideo "Od nowa": Trailer HBO GO

Na premierę czeka już nowy serial z jej udziałem zatytułowany "Nine Perfect Strangers". Kidman zobaczymy również w nowym filmie Roberta Eggersa "The Northman".