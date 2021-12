Film "Being the Ricardos" w reżyserii Aarona Sorkina wzbudzał kontrowersje na długo przed premierą. Gdy tylko ogłoszono, że w legendarną aktorkę Lucille Ball wcieli się Nicole Kidman, w sieci natychmiast rozgorzała dyskusja na temat zasadności powierzenia laureatce Oscara tej roli. Wielu fanów zareagowało na tę wiadomość z dużą dozą sceptycyzmu, mimo że sam reżyser określił australijską gwiazdę jako "idealną do tej roli". "Prawda jest taka, że kiedy Nicole Kidman zgadza się zagrać w twoim filmie, casting dobiega końca. To, co zrobiła, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zachwyca w każdej scenie" - powiedział w jednym z wywiadów filmowiec.



Tej pewności nie miała jednak sama Kidman. Jak wyznała przed kilkoma dniami w rozmowie z "Today", krytyczne komentarze internautów omal nie doprowadziły do jej rezygnacji z udziału w projekcie. "Aaron na samym początku powiedział, że nie chce, abym stworzyła idealną imitację Lucy. Chodziło mu o nieco luźniejszą interpretację. A jednak w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno jestem właściwą osobą" - wyjaśniła.

Nicole Kidman: Głos palaczki

Gdy tylko gwiazda pokonała targające nią wątpliwości, natychmiast wzięła się do pracy. W wywiadzie udzielonym magazynowi "DuJour" aktorka zdradziła, że bardzo poważnie podeszła do przygotowań do nowej roli. Szczególnie problematyczną kwestią okazało się dlań odwzorowanie charakterystycznego, głębokiego głosu jej bohaterki. "Na początku powiedziałam Tomowi Jonesowi, mojemu trenerowi wokalnemu, że to będzie karkołomne zadanie. 'Jak mam uzyskać takie brzmienie? Jestem Australijką. To po prostu niemożliwe' - mówiłam. Zdecydowaliśmy, że Lucy musi mieć głos palaczki, więc zaczęłam palić papierosy. Teraz, jeśli rozgrzeję głos przez minutę, potrafię już mówić jak ona" - wyjawiła Kidman.

Dramat biograficzny "Being the Ricardos" opowiada o związku Lucille Ball i Desiego Arnaza, którzy wspólnie stworzyli jeden z najpopularniejszych sitcomów w historii amerykańskiej telewizji, czyli "Kocham Lucy". Akcja filmu rozgrywa się w czasie, gdy para przechodzi poważny kryzys, który może zakończyć zarówno ich małżeństwo, jak i zawodową współpracę. Kidman na ekranie partnerują J. K. Simmons, Alia Shawkat oraz Javier Bardem, który wcielił się w małżonka Lucille. Kinowa premiera obrazu odbyła się 10 grudnia. Z kolei od 21 grudnia film jest dostępny w serwisie streamingowym Amazon Prime Video.



