Nicole Kidman czekała osiem miesięcy, żeby zobaczyć 80-letnią mamę

Słynna australijska aktorka podzieliła się z fanami radosną nowiną – po raz pierwszy od wybuchu pandemii spotkała się ze swoją matką, Janelle. Kidman poważnie potraktowała zalecenia ekspertów, przestrzegając zasad społecznej izolacji. „To wspaniałe uczucie móc znów przytulić mamę!” – napisała na Instagramie.

Nicole Kidman z mamą Janelle Ann Kidman /James D. Morgan /Getty Images

Nicole Kidman, podobnie jak wielu z nas, w związku z trwającą pandemią przez ostatnie miesiące przebywała w izolacji. Aktorka wraz z mężem i córkami spędzała ten czas w Tennessee, z dala od innych członków rodziny - w tym 80-letniej matki, która mieszka w Australii. Gwiazda "Wielkich kłamstewek" w ostatnim czasie wróciła do ojczyzny, by kręcić tam nowy serial. Po przybyciu do kraju aktorka przeszła przymusową dwutygodniową kwarantannę w swoim rodzinnym domu.



"To wspaniałe uczucie móc znów przytulić mamę! Minęło osiem miesięcy. Nie mogłam spędzić z nią jej 80. urodzin, ale jestem z nią teraz. Kocham cię mamo" - napisała Kidman w intymnym poście zamieszczonym na Instagramie. Podpisem tym aktorka opatrzyła dwie fotografie, na których czule obejmuje swoją matkę. Publikacja laureatki Oscara spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów oraz znanych przyjaciół gwiazdy.



"To dało mi tyle radości! Kocham was obie" - napisała koleżanka z planu Nicole, Reese Witherspoon, która partnerowała jej na ekranie w serialu "Wielkie kłamstewka". W podobnym tonie post skomentowały Natalie Portman, Kylie Minogue i Michelle Pfeiffer.

Kidman pracuje obecnie nad nowym projektem. Jest nim miniserial "Nine Perfect Strangers" realizowany dla platformy Hulu. Akcja produkcji rozgrywać się będzie w ośrodku odnowy biologicznej, do której trafia dziewięć obcych sobie osób. Opiekę nad kuracjuszami sprawować będzie bohaterka grana przez australijską gwiazdę. W obsadzie znaleźli się także Luke Evans, Melissa McCarthy, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Melvin Gregg, Grace Van Patten i Samara Weaving. Kidman zajmie się również produkcją serii.