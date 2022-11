Nicole Kidman z nagrodą Amerykańskiego Instytutu Filmowego

Nicole Kidman to niewątpliwie jedna z najsłynniejszych i najbardziej cenionych hollywoodzkich aktorek. Australijska gwiazda małego i dużego ekranu przez lata stworzyła wiele niezapomnianych kreacji, za które przyznano jej liczne nagrody.

Gwiazda ma na swym koncie m.in. aż pięć Złotych Globów, statuetkę BAFTA, Nagrodę Specjalną 70. Festiwalu w Cannes, Srebrnego Niedźwiedzia oraz Oscara, którego otrzymała za pierwszoplanową rolę w słynnym dramacie "Godziny" .

Reklama

Niebawem do tych wyróżnień gwiazda dołączy kolejne. Jak poinformował właśnie Amerykański Instytut Filmowy, Kidman została laureatkę przyznawanej przez tę instytucję nagrody za całokształt twórczości. Statuetkę aktorka odbierze podczas uroczystej dorocznej gali AFI Life Achievement Award Tribute, która odbędzie się 10 czerwca 2023 roku w Dolby Theatre w Hollywood.

W tym roku nagroda powędrowała do legendy kina Julie Andrews , a w minionych latach przyznano ją m.in. Denzelowi Washingtonow i, George’owi Clooneyowi i Diane Keaton .

"Nicole Kidman od dziesięcioleci oczarowuje publiczność śmiałością swojego artyzmu i blaskiem prawdziwej ikony ekranu. Jest odważna zarówno w podejmowaniu twórczych decyzji, jak i w każdym swoim występie. Zyskała reputację dzięki niezwykłemu talentowi, zaangażowaniu w rzemiosło i owocnej współpracy z wybitnymi filmowcami, takimi jak Jane Campion, Sofia Coppola, Baz Luhrmann, Anthony Minghella, Sydney Pollack, Lars von Trier czy Stanley Kubrick. Wręczenie jej nagrody Life Achievement Award to dla nas zaszczyt" - powiedziała w oświadczeniu Kathleen Kennedy, przewodnicząca Rady Powierniczej Amerykańskiego Instytutu Filmowego.

Nicole Kidman: Dziewczyna z Honolulu 1 / 12 We wtorek, 21 czerwca, Nicole Kidman obchodzi 50. urodziny. Karierę zaczynała jako 14-latka w teatrze ulicznym. Dziś ma na swoim koncie Oscara za rolę Virginii Woolf w "Godzinach", uznanie Hollywood i niekończące się propozycje kolejnych filmów. Jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek świata urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu na Hawajach. Źródło: Getty Images Autor: Tristan Fewings udostępnij

Nicole Kidman: Jak rozwijała się jej kariera

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych aktorek świata urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu na Hawajach. Mieszkała w Stanach Zjednoczonych do czwartego roku życia, potem przeprowadziła się z rodzicami do Sydney w Australii. Zaczęła brać lekcje baletu i aktorstwa już w wieku trzech lat. Karierę zaczynała jako 14-latka w teatrze ulicznym.



Na arenie międzynarodowej zaistniała w 1989 roku. Wtedy to zagrała główną rolę w thrillerze "Martwa cisza". Rok później zadebiutowała w Hollywood u boku swojego przyszłego męża, Toma Cruise'a, w filmie "Szybki jak błyskawica". Aktorzy ponownie pojawili się razem na ekranie w 1992 roku w "Za horyzontem", a także w 1999 w głośnym filmie erotycznym "Oczy szeroko zamknięte" Stanleya Kubricka.

Kidman i Cruise byli w tamtych latach jedną z najgorętszych gwiazdorskich par. Adoptowali razem dwoje dzieci: córka Izabellę i syna Connora. Rozstali się w lutym 2001 roku.

Największymi przebojami do 2000 roku w karierze Kidman były niewątpliwie filmy: "Batman Forever" i "Za wszelką cenę". Za ten drugi otrzymała Złotego Globa. Status gwiazdy przyniosła jej także znakomita rola w dramacie Jane Campion "Portret damy".

Najbardziej udanym pod względem zawodowym był dla aktorki rok 2001. Za występ w filmie "Moulin Rouge!" została nominowana do Oscara, a film "Inni" z jej udziałem otrzymał aż siedem nagród Goya. W 2003 roku Kidman zdobyła Oscara, nagrodę BAFTA, Złoty Glob i Srebrnego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie za niezwykłą rolę brytyjskiej pisarki Virginii Woolf w filmie "Godziny" w reżyserii Stephena Daldry'ego.

W 2005 roku gwiazda poznała pochodzącego z Nowej Zelandii piosenkarza muzyki country, Keitha Urbana. Para pobrała się w czerwcu 2006 roku. Mają razem dwie córki: 8-letnią Sunday Rose i młodszą o dwa lata Faith Margaret.

Od tego czasu jej kariera wciąż się rozwija, nie tylko w kinie, ale i w telewizji. Do najciekawszych ról Nicole Kidman w ostatnich latach należą te w produkcjach: "Australia", "Nine - Dziewięć", "Pokusa", "Droga do zapomnienia", "Na pokuszenie", "Gorący temat".

Nie można zapomnieć o jej kreacjach w tak głośnych serialach, jak "Wielkie kłamstewka", "Od nowa" i "Dziewięcioro nieznajomych" .



Zdjęcie Nicole Kidman i Hugh Grant w serialu "Od nowa" / HBO / materiały prasowe

Nicole Kidman: Ofiara chirurgów plastycznych?

Kidman długo przekonywała, że jej młody wygląd i idealnie gładka skóra twarzy jest zasługą jogi i zdrowej żywności. Nikt nie miał jednak wątpliwości, że wieczną młodość australijska aktorka zawdzięcza medycynie estetycznej.



Dopiero w 2011 roku okrzyknięta królową botoksu gwiazda przyznała się do korzystania z zabiegów. Dziś ma odwagę głośno mówić, że straciła przez to mimikę twarzy, tak ważną w jej zawodzie. W końcu postanowiła zrezygnować z zastrzyków i pozwolić na to, żeby czas zrobił swoje.



"Nigdy nie poddałam się operacji plastycznej, ale na moje nieszczęście przez jakiś czas stosowałam botoks. Skończyłam już z tym i w końcu moja twarz zaczęła się znów poruszać" - zdradziła Kidman w rozmowie z włoską gazetą "La Repubblica" i dodała, że już nigdy nie zamierza robić zastrzyków.

Zdjęcie Nicole Kidman podczas rozdania Oscarów / ROBYN BECK/AFP/East News / East News