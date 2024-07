Nicolas Cage w filmie "Kod zła"

Nicolasa Cage'a widzowie mogą podziwiać w najnowszym horrorze w reżyserii Oza Perkinsa - "Kod zła". Utalentowana agentka FBI Lee Harker przydzielona zostaje do nierozwiązanej sprawy seryjnego przestępcy. W miarę postępów odkrywa nie tylko przerażające fakty, ale też osobisty związek ze ściganym. Rozpoczyna walkę z czasem, w której musi zdążyć, by uratować niewinnych ludzi. Atmosfera grozy i napięcia rośnie z każdą minutą.

Cage wciela się w postać Longlegsa, nieuchwytnego zabójcę. Za sprawą charakteryzacji na ekranie nie przypomina siebie. Choć pojawia się w zaledwie kilku scenach, jego występ jest powszechnie chwalony przez widzów i krytyków. "Kod zła" obecnie można oglądać w polskich kinach.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paulina Gałązka gościnnie w "Wieczorze kawalerskim": "To była przyjemność" INTERIA.PL

Nicolas Cage stracił miliony. Ile pieniędzy ma dziś?

Z portalu comingsoon.net dowiadujemy się, że obecny majątek Nicolasa Cage'a szacuje się na 25 milionów dolarów. W przeszłości dobytek gwiazdora szacowano na ponad 100 milionów, lecz gwałtownie się skurczył m.in. z powodu kiepskich inwestycji i problemów podatkowych.

W pewnym momencie swojej kariery Cage występował w tanich, głupkowatych produkcjach, właśnie z powodów finansowych. Goszcząc w programie "60 Minutes", emitowanym przez stację CBS, przyznał, że w wyniku nieprzemyślanych inwestycji nie tylko stracił majątek, ale też się zadłużył. Chcąc spłacić długi, aktor nie mógł być wybrednym. Za odpowiednią cenę grał we wszystkim.

"Przeinwestowałem w nieruchomości. Gdy rynek się załamał, nie zdołałem na czas wydostać się z tarapatów. Uzbierało się ponad 6 mln dolarów długów. Ale spłaciłem je wszystkie, nigdy nie złożyłem wniosku o ogłoszenie upadłości" - zdradził.

W niedawnym wywiadzie dla serwisu Uproxx Cage zdradził, że w najbliższym czasie chce ograniczyć się wyłącznie do występów w telewizji. Przewiduje, że nakręci jeszcze trzy, może cztery filmy. "Chcę zgłębiać inne formaty" - przyznał. - "Jestem bardzo zainteresowany wejściem w streaming i telewizję odcinkową. Widzę, jakie możliwości dają one w rozwoju postaci i ile czasu dają, by je zgłębić".

Nicolasa Cage'a wkrótce będzie można oglądać w serialu "Spider-Man Noir", który trafi na platformę Prime Video.