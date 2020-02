Nicolas Cage zagra Nicolasa Cage'a w filmie o Nicolasie Cage'u

19 marca 2021 roku - tego dnia do kin trafi jeden z najbardziej intrygujących filmów, jakie obecnie powstają. "The Unbearable Weight of Massive Talent" opowie opartą na faktach historię inspirowaną karierą Nicolasa Cage'a. Ten ostatni, który zagra w filmie samego siebie, jest też współautorem scenariusza.

Ciekawe, czy Nicolas Cage dobrze wypadnie w roli Nicolasa Cage'a? /JC Olivera /Getty Images

Ostatnie lata w życiu Nicolasa Cage'a nie należały do udanych. Kariera popularnego na przełomie wieków aktora przygasła, a on sam wystąpił w niezliczonej ilości niskobudżetowych produkcji, które od razu trafiały na DVD bądź na serwisy streamingowe. Na palcach jednej ręki można policzyć tytuły, które zyskały uznanie krytyków. Role w takich filmach jak "Joe" czy "Mandy" zdawały się przywracać karierę Cage'a na właściwe tory, ale póki co trudno mówić o renesansie popularności aktora.



Jak na ironię, sympatię widzów i uznanie fanów przyniósł Cage'owi udział w filmach powszechnie uznawanych za gnioty. Wiele wskazuje na to, że teraz grono jego wielbicieli będzie jeszcze większe. Wszystko za sprawą filmu "The Unbearable Weight of Massive Talent", który wyreżyseruje Tom Gormican.

Cage wcieli się w nim w rolę Nicolasa Cage'a. Aktora, który za wszelką cenę chce zdobyć rolę w nowym filmie Quentina Tarantino, a jednocześnie poukładać sprawy rodzinne i dogadać się ze swoją nastoletnią córką. W międzyczasie Cage dyskutuje z egoistyczną wersją samego siebie z lat 90. ubiegłego wieku. Ta zarzuca mu, że nie jest już gwiazdą i grywa w beznadziejnych filmach.

Filmowy Cage pogrążony jest w długach, z powodu których zgadza się pojawić na urodzinach meksykańskiego miliardera, który jest jego wielkim fanem i ma nadzieję zainteresować go napisanym przez siebie scenariuszem.

Nicolas Cage: Wzloty i upadki 1 / 15 "Od zawsze chciałem być aktorem" - mówi Nicolas Cage, który 7 stycznia 2014 roku obchodzi 50. urodziny. Naprawdę nazywa się Nicolas Kim Coppola i jest bratankiem znakomitego reżysera, Francisa Forda Coppoli. Artysta realizuje po kilka filmów rocznie i choć podkreśla, że jest wybredny, jego filmografia wygląda na jeden wielki przypadek. Źródło: AFP udostępnij

Mało? Fabuła "The Unbearable Weight of Massive Talent" ma oferować jeszcze więcej niespodzianek. Z Nicolasem Cage'em skontaktuje się CIA, które przekaże mu informację dotyczącą miliardera. Okaże się, że to szef kartelu narkotykowego, który stoi za porwaniem córki kandydata na prezydenta Meksyku. Cage zostanie zwerbowany przez CIA, a wkrótce sytuacja stanie się niebezpieczna. Życie córki Cage'a i jego byłej żony będzie zagrożone.

Scenariusz filmu napisał Cage wspólnie z Gormicanem i Kevinem Ettenem.