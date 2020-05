Nicolas Cage zagra "Króla tygrysów"? Sharon Stone zachwycona!

Nie milkną echa najgorętszej decyzji castingowej początku tygodnia. Ogłoszono, że rolę Joego Exotica, któremu rozgłos przyniósł serialowy dokument Netfliksa "Król tygrysów", zagra w powstającym właśnie serialu Nicolas Cage. Z decyzji zadowolona jest Sharon Stone. Napisała nawet o tym na Twitterze.

"OMG Nicolas Cage zagra +Króla tygrysów+!!!!!! Ktoś w końcu pomyślał" - napisała na Twitterze Stone.

W odpowiedzi fani zasugerowali, że sama Stone powinna wcielić się w postać przeciwniczki Exotica - Carole Baskin, jednak w dalszych komentarzach ustalono, że gwiazda "Nagiego instynktu" jest zbyt seksowna do tej roli.

W komentarzach nie zabrakło również głosów osób niezadowolonych z obsadzenia Cage’a. Dość głośna jest bowiem frakcja osób, które uważają, że rolę Exotica powinien dostać Danny Bride.

Wśród osób komentujących wybór Cage’a do roli "Króla tygrysów" jest również mąż Joego Exotica, Dillon Passage.

"Myślałem, że już odpuścili temat, ale wygląda na to, że serial rzeczywiście powstanie. Jestem podekscytowany. Ciekawie będzie zobaczyć, jak ktoś inny wciela się w nasze osoby. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Cage to pierwszoligowy aktor, ale ja myślałem, że w roli mojego męża wystąpi David Spade" - powiedział magazynowi "E! Online".

Passage dodał też, że nie rozmawiał jeszcze z Exotikiem, ale jest pewien, że ten będzie podekscytowany tym, że zagra go Nicolas Cage. A kogo Passage widziałby w swojej roli? "Mam nadzieję, że zagrają mnie Zac Efron albo Paul Wesley" - powiedział.

Przygotowywany przez stację CBS serial powstaje na motywach artykułu Leifa Reigstada opublikowanego w magazynie "Texas Monthly". To druga z produkcji serialowych, która opowie o "Królu tygrysów". W przygotowaniach jest też serial z Kate McKinnon, która wcieli się w rolę Carole Baskin.

