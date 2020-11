Nicolas Cage walczy z pluszakami w krwawym teaserze filmu „Willy’s Wonderland”

Nie ma takiej roli, której nie zagrałby Nicolas Cage. Ani przeciwnika, któremu nie stawiłby czoła. Po niedawnym zwiastunie filmu „Jiu Jitsu”, w którym walczył na pięści z przybyszem z kosmosu, teraz przeciwnikiem postaci granej przez Cage’a są pluszowe maskotki. Właśnie zaprezentowano krótki teaser filmu „Willy’s Wonderland”.

Nicolas Cage w filmie „Willy’s Wonderland” /Screen Media Films /materiały prasowe

Nicolas Cage robi to, co potrafi najlepiej. Kopnięciem otwiera zamknięte drzwi, by wejść do pomieszczenia, którego ściany spływają krwią. Spoglądając spode łba i zza słonecznych okularów, rozgląda się za skradającymi się za nim maskotkami. Do tego jest pokaźny dekolt oraz zakrwawiony tort i wypisane krwią na lustrze hasło: "Oto twoje urodziny". A wszystko to w 15-sekundowym teaserze.

Fabuła filmu "Willy’s Wonderland" opowiada historię włóczęgi (Cage), który podstępem zostaje przekonany do przyjęcia oferty pracy dozorcy w przeklętym wesołym miasteczku, tytułowym Willy’s Wonderland. Nudne zadanie zmienia się nagle w walkę o przetrwanie z demonicznymi, animatronicznymi maskotkami. "Fruwają pięści, kopniaki trafiają w cel, a tytani walczą" - czytamy w oficjalnym opisie filmu. Twórcy obiecują, że tylko jedna strona wyjdzie z tej walki zwycięsko i chyba nie ma wątpliwości, kto będzie triumfował. Na to jednak trzeba będzie poczekać do przyszłego roku, kiedy ma się odbyć premiera filmu.



Reżyserem "Willy’s Wonderland" jest Kevin Lewis, którego ostatnie filmy zdobyły na serwisie IMDb niezbyt wysokie oceny. To "The Third Nail" (4,9), "The Drop" (2,3), "Dark Heart" (4,3), "Malibu Spring Break" (2,2). Minęło trzynaście lat, odkąd po raz ostatni raz stanął przed kamerą. Scenariusz filmu Lewisa napisał G.O. Parsons, dla którego będzie to debiut, jeśli chodzi o pełnometrażowy film fabularny. Obok Cage’a w "Willy’s Wonderland" wystąpią m.in. Beth Grand, Caylee Cowan, Grant Cramer, a nawet Jonathan Mercedes.



Nicolas Cage kontynuuje swoją zwariowaną karierę, w której oprócz ról w najdroższych widowiskach filmowych (kiedyś) są filmy klasy C (obecnie). Wśród nadchodzących projektów z jego udziałem najciekawiej zapowiada się "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym zagra samego siebie oraz niezatytułowany jeszcze serial, w którym wcieli się w postać samego Króla Tygrysów - Joego Exotica. Wśród innych projektów z jego udziałem zwraca uwagę też film "Pig", w którym zagra poszukiwacza trufli ruszającego śladem swojej ukochanej świni, która zaginęła oraz anglojęzyczny debiut legendarnego japońskiego reżysera Siona Sono zatytułowany "Prisoners of the Ghostland".