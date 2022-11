Choć szczegóły fabuły horroru "Longlegs" nie są znane, film budzi zainteresowanie z powodu producentów, którzy za nim stoją. To twórcy takich hitów jak "Sinister", "La La Land" czy "Joker". Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Osgood Perkins ("Małgosia i Jaś"). Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2023 roku. Nicolas Cage nie tylko zagra w "Longlegs" główną rolę, ale będzie też jednym z producentów tego projektu.

Nicolas Cage: Moc angaży

Popularny aktor, który wrócił na szczyt po sukcesie filmów "Świnia" i "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" , jest aktualnie zaangażowany w masę projektów. We wrześniu tego roku na festiwalu w Toronto debiutował jego najnowszy film zatytułowany "Butcher’s Crossing" ("Przeprawa Butchera"). Opowiada on o studencie, który dołącza do grupy łowców bizonów wyruszających w bezdroża Kolorado.

Reklama

Dalszy w kolejności jest inny western - "The Old Way" ("Po staremu"). Cage wciela się w nim w rolę podstarzałego rewolwerowca, który musi zmierzyć się z duchami przeszłości. Gwiazdor ukończył też zdjęcia do filmów "Renfield", w którym wcielił się w postać hrabiego Draculi, komedii kryminalnej "The Retirement Plan" ("Program emerytalny") i horroru "Sympathy for the Devil" ("Współczucie dla Szatana"). Do tego należy doliczyć jeszcze filmy "Dream Scenario" ("Wymarzony scenariusz") i "Sand and Stones" ("Piach i kamienie"). Głośno mówi się też o możliwych występach Cage’a w kontynuacjach "Bez twarzy" i "Skarbu narodów".