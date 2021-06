Nicolas Cage gwiazdą adaptacji znanej powieści

Świeżo po opublikowaniu zwiastuna filmu "Pig", w którym Nicolas Cage wciela się w rolę właściciela świnki, ogłoszony został inny projekt, w którym ważne role przypadną w udziale Cage'owi i zwierzętom. To ekranizacja powieści Johna Williamsa zatytułowanej "Butcher's Crossing" ("Przeprawa rzeźnika"), w której Cage wcieli się w łowcę bizonów.

Nicolas Cage /Sascha Steinbach /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", akcja filmu "Butcher's Crossing" rozgrywać się będzie w latach 70. XIX wieku. Cage wcieli się w nim w Millera, łowcę bizonów z Kansas. Niespodziewanym partnerem Millera zostanie młody chłopak wyrzucony z Uniwersytetu Harvarda, który podąża za swoim przeznaczeniem na Dziki Zachód. Razem wyruszą we wstrząsającą podróż, która zagrozi ich życiu i zdrowiu psychicznemu - czytamy w opisie fabuły filmu.



Podstawą scenariusza filmu "Butcher's Crossing" jest transcendentalna powieść Johna Williamsa wydana w 1960 roku. Bada ona związek człowieka ze światem przyrody i opisuje nieznany, ale ważny fragment amerykańskiej historii. Blisko dekadę temu przeniesieniem książki Williamsa na duży ekran zainteresowany był twórca "1917", Sam Mendes.

Reżyserem "Butcher's Crossing" będzie Gabe Polsky, autor hokejowych dokumentów "Red Army" oraz "Red Penguins". Polsky napisze również scenariusz razem z Liamem Satre-Meloyem, z którym współpracował już przy swoim debiutanckim filmie "Motelowe życie" z 2012 roku. Początek zdjęć do filmu "Butcher's Crossing" planowane jest w Stanach Zjednoczonych na październik tego roku.

"To historia o ponadczasowych motywach. Poruszająca podróż, która odkrywa granice ludzkiej natury. Nick Cage jest jednym z najbardziej dynamicznych i interesujących artystów i uważam za ekscytujące, że zgodził się wcielić w tę wspaniałą rolę" - mówi Polsky. "Historia napisana przez Johna Williamsa jest wyjątkowo kinowa, a jej wizja zaprezentowana przez Gabe'a bardzo do niej pasuje. Fantastycznie też będzie współpracować z legendarnym Nickiem Cagem, którego pasja i wygląd nie mają sobie równych" - wtóruje mu jeden z producentów filmu, Will Clarke.

Najnowsza produkcja Nicolasa Cage'a to dramat "Pig" w reżyserii Michaela Sarnoskiego.