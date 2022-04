Nicola Anne Peltz urodziła się 9 stycznia 1995 roku w Nowym Jorku. Jest córką Nelsona Peltza i Claudii Heffner Peltz. Pochodzi z bardzo bogatej rodziny, majątek jej ojca wyceniany jest na 1,6 miliarda dolarów. Ma siedmioro rodzeństwa.

Nicola Peltz i Brooklyn Beckham pobrali się w wartej 103 mln dolarów posiadłości należącej do ojca panny młodej. Aktorka w prezentowała się zjawiskowo w sukni ślubnej od Valentino.

Nicola Peltz: Kariera i najważniejsze role

Nicola Peltz debiutowała jako 11-latka występem w filmie fabularnym "Wesołych Świąt" z Dannym DeVito i Matthew Broderickiem.

Przełomem w jej karierze okazała się główna rola w filmie M. Nighta Shyamalana "Ostatni władca wiatru" (2010). Peltz, która grała w żeńskim zespole hokeja i przyznaje się do upodobania do sportów ekstremalnych, wydawała się idealną kandydatką do roli Katary.

Zdjęcie Nicola Peltz w filmie "Ostatni władca wiatru" / Photo Credit: Zade Rosenthal / ILM / East News

Mimo że za występ w filmie Peltz otrzymała nominację do Złotej Maliny w kategorii "najgorsza aktorka drugoplanowa", nie zraziło to Michaela Baya, twórcy "Transformers" , do zaangażowania nastolatki do roli w czwartym obrazie serii.

W filmie "Transformers: Wiek zagłady" Nicola Peltz wychodzi cało z eksplozji, ucieka przed Decepticonami, wrzeszczy w niebogłosy, romansuje z seksownym Jackiem Reynorem i... mówi "tato" do Marka Wahlberga!

Żadne z powyższych nie stanowiło jednak problemu dla młodej aktorki. Jak sama mówi, największym wyzwaniem było przekonać Michaela Baya, producenta i reżysera mrocznej epopei o robotach, by to właśnie jej powierzył rolę Tessy. "Pierwsze przesłuchanie odbywało się bez scenariusza" - wspomina Peltz. "Ale nawet o tym nie myślałam, tak bardzo byłam podekscytowana. Kilka tygodni później zostałam zaproszona na casting przed kamerą, przy którym mieli być obecni Jack i Michael. Dopiero wtedy dostałam scenariusz do rąk".

"Ten drugi casting był dla mnie fantastycznym przeżyciem, ale później zapadła cisza. Doszłam więc do wniosku, że pewnie nie dostałam tej roli. I wtedy zadzwonił do mnie Michael... Długo to trwało, ale moja radość jest dziś ogromna".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Transformers: Wiek zagłady" [trailer]

W ostatnich latach aktorka wystąpiła m.in. w filmach: "The Obituary of Tunde Johnson" (2019) i "Randki od święta" (2020). W postprodukcji znajduje się natomiast jej najnowszy film "Lola James".

