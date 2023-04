Jak informuje portal "Deadline", bohaterem filmu "Never Too Old To Die" będzie przebywający w domu spokojnej starości dla szpiegów bohater zimnej wojny. Dawny agent pewnego dnia rozpoczyna prywatne śledztwo, by odnaleźć ukrywającego się wśród pensjonariuszy tajemniczego mordercę. To właśnie w postać emerytowanego szpiega wcieli się Sylvester Stallone , którego firma Balboa Productions wyprodukuje film.



"Never Too Old To Die" to pierwszy efekt umowy, którą w ubiegłym tygodniu firma Balboa Productions podpisała z Amazon Studios. Na mocy tego kilkuletniego kontraktu na wyłączność Stallone ma pisać scenariusze, reżyserować i produkować filmy oraz seriale, a także w nich występować. Wcześniej słynny "Sly" współpracował z Amazonem przy filmie "Samarytanin", który można oglądać na platformie Prime Video.

Założona w 2018 roku Balboa Productions jest też producentem popularnego serialu "Tulsa King", który w Polsce można oglądać na platformie SkyShowtime. Jesienią zamówiono drugi sezon tej produkcji.



Sylvester Stallone: Nie narzeka na brak pracy

W najbliższych planach firmy jest realizacja opartego na prawdziwej historii filmu "Lost on a Mountain in Maine" ("Zagubiony w górach Maine"), a także sensacyjnego "Scavenger Hunt" ("Polowanie na skarby"). Autorką scenariusza i reżyserką tego drugiego filmu jest Elle Calaghan ("Polowanie na czarownice").

Od 5 maja tego roku Stallone’a będzie można oglądać w trzeciej części popularnej komiksowej serii "Strażnicy Galaktyki". Trzy miesiące później do kin trafi czwarta część serii "Niezniszczalni", film "Expend4bles". Popularny aktor i jego rodzina będą też bohaterami reality show "The Family Stallone". W Stanach pierwszy odcinek zostanie pokazany 17 maja. Na razie nie wiadomo, kiedy ten program będzie można zobaczyć w Polsce.