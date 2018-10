Neve Campbell: Dzikie żądze

Mimo że aktorska kariera Neve Campbell trwa już ponad dwie dekady, urodzoną w Kanadzie artystkę szeroka publiczność kojarzy głównie z występów w serii horrorów "Krzyk". Z okazji 45. urodzin aktorki przypominamy jej mniej znane role.

Neve Campbell na premierze filmu "Drapacz chmur" /Michael Loccisano /Getty Images

Od dziewiątego roku życia Neve Campbell tańczyła w balecie, co zresztą przypłaciła w wieku 14 lat załamaniem nerwowym. Zadebiutowała na scenie w "Upiorze w operze" Andrew Lloyda Webbera (Toronto). Później wystąpiła wraz z Patrickiem Stewartem w kręconym dla kanału ABC filmie telewizyjnym "Duch z Canterville", według prozy Oscara Wilde'a i w serialu "Catwalk".

Reklama

Przełomem w jej karierze była rola w telewizyjnym serialu Fox Television "Party of Five" ("Ich Pięcioro", sześć sezonów), gdzie grała Julię Salinger. Wychwalano ją za wiarygodny, nieprzesłodzony wizerunek nastolatki.

"Szkoła czarownic" (1996) w reżyserii Andrew Fleminga była pierwszą kinową rolą Neve Campbell. Aktorka zagrała w nim uczennicę szkoły w Los Angeles, która wspólnie z koleżankami przejawia zainteresowanie czarną magią i z tego powodu nazywane są "czarownicami z Eastwick".

W 1996 roku Campbell dostała główną rolę w horrorze "Krzyk" w reżyserii Wesa Cravena. Obraz stał się kasowym przebojem, zarabiając ponad 170 milionów dolarów, kreacja Sidney Prescott doceniona została zaś na gali Saturn Awards, gdzie Campbell otrzymała wyróżnienie dla najlepszej aktorki. Gwiazda wystąpiła również w trzech sequelach serii: "Krzyku 2" (1997), "Krzyku 3" (2000) i "Krzyku 4" (2011).

15 lat po sukcesie "Krzyku" Campbell ponownie wcieliła się w postać Neve Campbell prześladowanej przez watahy psychopatów Sidney Prescott - teraz autorki poradnika, który promuje w miasteczku Woodsboro, akurat w rocznicę pierwszego zabójstwa. Niestety, recenzenci byli dla "Krzyku 4" mało wyrozumiali, również widzowie nie kwapili się do kin i ostatnia część słynnej serii nie zarobiła nawet 100 milionów dolarów.

W erotycznym thrillerze "Dzikie żądze" (1998) Neve Campbell stworzyła ekranowy duet z Denise Richards. Film, który trafił do amerykańskich kin z kategorią wiekową R (od 18. roku życia), zawierał sporo nagości, w tym gorącą lesbijską scenę między Campbell i Richards.



W dramacie "54" (1998), będącym opowieścią o ostatnich miesiącach "z życia" kultowego nocnego klubu, Campbell partnerował na ekranie Ryan Phillippe. Mimo powodzenia wśród publiczności, film nie zyskał uznania w oczach krytyków, otrzymując dwie nominację do Złotych Malin. Na obronę Neve Campbell - pierwsza powędrowała do Ryana Philippe'a, kolejna przypadła drugoplanowej aktorce Ellen Albertini Dow.

W romantycznej komedii "Troje do tanga" (1999) o względy Neve Campbell walczyło dwóch hollywoodzkich przystojniaków: Matthew Perry i Dylan McDermott.



"Ta praca była dla mnie spełnieniem jednego z moich najskrytszych marzeń. Żałuję, że wszystko się już skończyło. Mam jednak nadzieję, że nasz film pokaże ludziom, jak wspaniałymi artystami są tancerze baletowi. I pomimo tego, że ich życie codzienne upływa w poświęceniu i bólu, w tańcu zapominają o wszystkim" - Campbell mówiła po zakończeniu zdjęć do filmu "The Company" (2004) w reżyserii Roberta Altmana. Aktorka zaczynała przygodę z tańcem jako sześciolatka, przez pewien czas była nawet studentką The National Ballet of Canada.

Neve Campbell: Cały ten krzyk 1 12 Mimo że aktorska kariera Neve Campbell trwa już ponad dwie dekady, urodzoną w Kanadzie artystkę szeroka publiczność kojarzy głównie z występów w serii horrorów "Krzyk". Z okazji 40. urodzin aktorki przypominamy inne ekranowe wcielenia Neve Campbell - fot. Angela Weiss Autor zdjęcia: Źródło: East News 12

W 2012 roku Campbell pojawiła się gościnnie w dwóch odcinkach serialu popularnego "Chirurdzy". Na planie spotkała się z kolegą z planu "Krzyku 3" - Patrickiem Dempseyem, wcieliła się w bowiem w siostrę granego przez niego bohatera.

Neve Campbell pojawia się również w produkcjach telewizyjnych. W 2012 roku zagrała główną rolę w 12-odcinkowym serialu "Titanic: Blood and Steel". Niestety, produkcja nie odniosła sukcesu.



W 2016 roku dołączyła do obsady produkcji Netflixa "House of Cards". Jej postać - LeAnn Harvey - była asystentką granej przez Robin Wrigt Claire Underwood. Aktorkę oglądaliśmy również w głównej roli kobiecej w katastroficznym "Drapaczu chmur", w którym wcieliła się w żonę postaci granej przez Dwayne'a Johnsona.