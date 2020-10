Netflix zrealizuje serial na podstawie gry komputerowej „Assassin’s Creed”

Kolejną po „Resident Evil” grą komputerową, której telewizyjną adaptację pokaże Netflix, będzie równie popularna seria „Assassin’s Creed”. Netflix podpisał właśnie umowę z producentem cyklu, firmą Ubisoft. Na jej mocy powstanie nie tylko serial telewizyjny, ale również serial animowany oparty na motywach gry. Można też spodziewać się kolejnych produkcji.

\Jak informuje "The Hollywood Reporer", pierwszym projektem zrealizowanym przez Netflix będzie aktorski serial umiejscowiony w uniwersum "Assassin’s Creed". Zapowiadany jest jako adaptacja, która nagnie zasady gatunków. Produkcja znajduje się teraz w bardzo wczesnym stadium rozwoju i póki co trwają poszukiwania showrunnera, który zajmie się jego realizacją.



"Przez ponad 10 lat miliony fanów na całym świecie pomogły przekształcić markę "Assassin’s Creed" w legendarną franczyzę. Jesteśmy podekscytowani stworzeniem razem z Netfliksem serialu telewizyjnego, a także przygotowaniem kolejnej odsłony tej sagi" - powiedział Jason Altman z Ubisoftu.



Równie podekscytowane podpisaną umową jest szefostwo Netfliksa. "Zapierające dech w piersiach historyczne światy przedstawione w grze sprawiły, że stała się ona jedną z najbardziej dochodowych serii wszech czasów. Starannie stworzymy epicką i ekscytującą rozrywkę opartą na tym cyklu i sprawimy, że fani będą mogli zagłębić się jeszcze bardziej w ten świat" - zapewnia wiceprezes Netfliksa odpowiedzialny za oryginalne produkcje, Peter Friedlander.



W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o innym dużym projekcie, który łączy Netflix z inną, legendarną serią gier komputerowych: "Resident Evil". W przygotowaniu są dwa seriale umiejscowione w jej świecie - animowany, który doczekał się już pierwszego zwiastuna, oraz fabularny, którego akcja rozgrywać się będzie na dwóch płaszczyznach czasowych. Jego bohaterkami będą dwie siostry, które wprowadzają się do tajemniczego miasta New Raccoon City.

Od momentu premiery w 2007 roku, składająca się dotychczas z jedenastu gier seria "Assassin’s Creed" została sprzedana na całym świecie w liczbie 155 milionów egzemplarzy. W 2016 roku do kin trafił film "Assassin’s Creed" na jej podstawie z Michaelem Fassbenderem w roli głównej. Nie cieszył się on jednak dużą popularnością i zawiódł widzów i krytyków.