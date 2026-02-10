Netflix znów przyciąga hitami. Tym razem klasyka horrorów wraca na warsztat

Sześć filmów spod znaku "Paranormal Activity" zostało nakręconych za zaledwie 28 milionów dolarów. A zarobiły w sumie w kinach 890 milionów dolarów. Już niebawem użytkownicy Netfliksa będą mogli zobaczyć wszystkie części kultowego uniwersum.

"Paranormal Activity": hit, który kupił całe pokolenie

Filmy koncentrują się na doświadczeniach rodzin nawiedzanych przez złe duchy. Głównym motywem produkcji jest dokumentowanie dziwnych zjawisk, które regularnie nawiedzają kolejne domostwa.

Premiera odbyła się podczas kalifornijskiego Screamfest Horror Film Festival 14 października 2007 roku. Gdy film został wykupiony przez wytwórnię Paramount Pictures, przeszedł kilka merytorycznych zmian. Niektóre sceny zostały wycięte, inne dodane, a oryginalne zakończenie zostało zmienione. Nakręcono dwie nowe sceny finalne, z których jedną wykorzystano w dopuszczonej do dystrybucji oficjalnej wersji filmu. Zakończenie wersji oficjalnej prezentowanej w kinach jest jedynym, w którym zastosowano efekty specjalne i różni się od tego, które obejrzeć można było w trakcie festiwalu.

Pierwszą produkcję z serii przyjęto z ogromnym optymizmem - produkcję nazywano "niesamowitą", a poziom grozy docenili nawet najbardziej głodni wrażeń fani horrorów.

"Paranormal Activity": kiedy oglądać?

Cała seria filmów trafi na platformę streamingową Netflix już 12 lutego.