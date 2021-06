Netflix zmienił tłumaczenie słowa "banderowiec" w rosyjskim filmie

Platforma streamingowa Netflix skorygowała angielskie napisy do rosyjskiego filmu "Brat 2", po tym jak poprzednie tłumaczenie, w którym słowo "banderowiec" przetłumaczono jako "ukraiński nazistowski kolaborant", wywołało oburzenie wśród ukraińskich internautów.

Siergiej Bodrow w filmie "Brat 2" /materiały prasowe

Reklama

Obecnie w angielskich napisach do filmu zamiast "Ukrainian Nazi collaborator" jest słowo "banderite" - pisze w środę ukraińska redakcja BBC. Według jej źródeł w Netflixie, tłumaczenie zmieniono zgodnie ze standardową procedurą stosowaną w takich przypadkach.



Od początku czerwca w niektórych krajach na Netflixie można oglądać filmy rosyjskiego reżysera Aleksieja Bałabanowa "Brat" i "Brat 2". Na Ukrainie od 2015 roku "Brat 2" jest zakazany w związku ze stosunkiem jego bohaterów do Ukraińców - pisze BBC.



W tłumaczeniu na angielski jednego z dialogów filmu "Brat 2" słowo "banderowiec" przełożono na "Ukrainian Nazi collaborator", czyli "ukraiński nazistowski kolaborant". Wywołało to oburzenie w ukraińskich mediach społecznościowych, a niektórzy internauci nawet informowali o anulowaniu subskrypcji platformy - podkreśla BBC.

Reklama

Ołeksandra Ustinowa, ukraińska deputowana, napisała w środę na Facebooku, że w związku z tłumaczeniem parlamentarzyści zaczęli zwracać się do Netflixa, a ona sama skontaktowała się w tej sprawie z ukraińską diasporą w Dolinie Krzemowej. Dodała, że po kilku godzinach tekst we wszystkich miejscach został zmieniony.



Słowo "banderowiec" pochodzi od nazwiska Stepana Bandery, przywódcy jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jej zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialne za prowadzone w latach 1943-1944 czystki etniczne na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.