"Ze śmiercią jej do twarzy" zniknie z Netfliksa 31 października

" Ze śmiercią jej do twarzy " to komedia o chciwości, próżności, seksie, nieśmiertelności, życiu i... śmierci. W rolach głównych wystąpili Meryl Streep , Goldie Hawn i Bruce Willis , a partneruje im piękna Isabella Rossellini w roli uwodzicielskiej czarodziejki, która na zawsze odmieni nie tylko ich życie, ale i śmierć... Obok błyskotliwych kreacji aktorskich i uderzeniowej dawki czarnego humoru największym atutem komedii Roberta Zemeckisa są rewelacyjne efekty specjalne, które przyniosły swym twórcom Oscara.

"Ze śmiercią jej do twarzy" zniknie z Netfliksa 31 października 2022 r.

"Rodzina Addamsów": Film zostanie usunięty z Netfliksa 31 października

Addamsowie, arystokratyczny klan z zamiłowaniem do makabry, będący jednocześnie ironicznym wizerunkiem idealnej amerykańskiej rodziny, powracają w kolejnej, animowanej odsłonie, która w polskich kinach pojawi się 25 października. Tym razem sympatyczna – choć o bardzo szczególnych upodobaniach – rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości.

"Rodzina Addamsów" zostanie usunięte z Netfliksa 31 października 2022 r.

"Top Gun" zniknie z Netfliksa 31 października

Kasowy szlagier roku, brawurowo łączący dynamiczną akcję, romans, przebojową muzykę oraz imponujące, zapierające dech w piersiach zdjęcia powietrznych akrobacji. Miarą sukcesu filmu były nie tylko pełne kina, ale i rekordowa liczba chętnych do służby w marynarce. Szkoła lotnictwa marynarki to wylęgarnia młodych orłów. Jeden z nich to "Maverick" Mitchell ( Tom Cruise ), szalony i ambitny pilot, gotowy na wszystko, by być najlepszym. Pomaga mu w tym piękna instruktorka ( Kelly McGillis ), a lekcje z nią wkrótce przenoszą się poza klasę... Nagrody: - Oscar’87 za najlepszą muzykę oraz nominacje w trzech innych kategoriach: najlepsze efekty, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż - Złoty Glob’87 dla Giorgio Morodera za najlepszą piosenkę filmową ("Take My Breath Away")

" Top Gun " zniknie z Netfliksa 31 października 2022 r.

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [październik/listopad 2022 r.]

"Pod pokładem: Morze Śródziemne" - 31.10

"Bitten" - 31.10

"Top Gun" - 31.10

"Elizabeth" - 31.10

"Straight Outta Compton" - 31.10

"Wykolejona" - 31.10

"Siostry" - 31.10

"Nasz dom" - 31.10

"Niebezpieczna piękność" - 31.10

"Święta na Alasce" - 31.10

"Hajwala" - 31.10

"Plan ucieczki" - 31.10

"Tysiące mil samotności" - 31.10

"Ze śmiercią jej do twarzy" - 31.10

"Rodzina Addamsów" - 31.10

"Gnijąca panna młoda" - 31.10

"Steve Jobs" - 31.10

"Teoria wszystkiego" - 31.10

"Egzorcysta" - 31.10

"Gra dla dwojga" - 31.10

"Wesołych Świąt" - 31.10

"Siódmy znak" - 31.10

"Idealny facet" - 31.10

"Dzika rzeka" - 31.10

"Prestiż" - 31.10

"Sekstaśma" - 31.10

"Klan urwisów powraca" - 31.10

"Naznaczony: rozdział 2" - 31.10

"Saawariya" - 31.10

"Córka prezydenta" - 31.10

"Big Lebowski" - 31.10

"Panny Roztropne" - 31.10

"Legenda Zorro" - 31.10

"Ostrze Strachu" - 31.10

"Czas zabijania" - 31.10

"Od zmierzchu do świtu" - 1.11

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [październik/listopad 2022 r.]

"Star Trek" - 31.10

"Star Trek: W Nieznane" - 31.10

"Na świat" - 31.10

"Wyspa kłamstw" - 31.10

"Ostatnia nocka" - 31.10

"Osamotniona" - 31.10

"Pająki z papieru" - 31.10

"Weekend Tajemnic" - 31.10

"Czarna wdowa" - 31.10

"13 Godzin: Tajna misja w Bengazi" - 31.10

"Siła przyzwyczajenia" - 31.10

"1982" - 31.10

"Chora Pamięć" - 31.10

"Krew Pelikana" - 31.10

"Jack Ryan: Teoria chaosu" - 31.10

"Obietnica" - 31.10

"Galeria złamanych serc" - 31.10

"Pracujące dziewczyny" - 31.10

"Ruben Brandt, kolekcjoner" - 31.10

"Moja młodsza siostra" - 31.10

"W ciemność. Star Trek" - 31.10

"Samotne wilki" - 31.10

"I że cię nie opuszczę" - 31.10

"Zakochany bez pamięci" - 31.10

"Podjazdy" - 31.10

"Duma i uprzedzenie" - 31.10

"Przewrotny umysł" - 31.10

"Głęboka rana" - 31.10

"Wieczna Piękność" - 31.10

"Magiczne wrota" - 31.10

"Świąteczny Szok" - 31.10



"Pokuta" - 31.10

"Wschodnie obietnice" - 31.10

"Dania" - 31.10

"Córka trenera" - 31.10

"Bezdroża" - 31.10

"Relikt" - 31.10

"Miasto Kłamstw" - 02.11