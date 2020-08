Netflix poszukiwał zdjęcia Ala Pacino w krótkich spodenkach

Do niecodziennego śledztwa doszło na portalu społecznościowym Twitter, gdzie na oficjalnym koncie giganta streamingowego Netflix ogłoszono poszukiwania Ala Pacino w krótkich spodenkach. Poszukiwania zakończyły się konkluzją, że legendarny aktor nigdy nie pokazał na ekranie swoich nóg. Fani obalili jednak tę śmiałą tezę.

Al Pacino /Frazer Harrison /Getty Images

Punktem wyjścia do poszukiwań była jedna ze scen filmu "Irlandczyk", w którym Al Pacino wcielił się w postać działacza związkowego Jimmy’ego Hoffy. Hoffa wpadł w szał, gdy jeden z jego partnerów biznesowych przyszedł na ważne spotkanie w szortach. Dla ubranego w garnitur działacza była to zniewaga, czego dał natychmiastowy wyraz wybuchając złością. Pojawienie się na biznesowym spotkaniu w szortach było uzasadnione miejscem spotkania oraz panującą tam temperaturą. Ta na Florydzie osiąga ponad 33 stopnie Celsjusza.



Idąc dalej tym tropem, Netflix postanowił sprawdzić, czy w którymkolwiek ze swoich poprzednich filmów Al Pacino pojawił się na ekranie w szortach. Poszukiwania rozpoczęły się od innych produkcji, których akcja działa się w gorących miejscach. "Ojciec chrzestny 2"? Grany przez Pacino, Michael Corleone odwiedza Kubę, ale cały czas ma na sobie spodnie. Rozgrywający się w Miami "Człowiek z blizną"? Al Pacino w spodniach. A może "Donnie Brasco", gdzie postać Pacino odwiedza plażę? Również nie, aktor ubrany jest tam w spodnie.

"Ale przecież Pacino zagrał w ponad 50 filmach - powiecie. Musiał pojawić się w szortach w jednej z wielu upalnych lokacji, w jakich go widziano! Przyjaciele, mówiąc tak będziecie w błędzie. Po godzinach poszukiwań i bardzo szczegółowym śledztwie jedna rzecz stała się jasna: Al Pacino w żadnym filmie nie pojawił się w szortach. Fakt jest taki, że nigdy nie zobaczyliśmy w filmach nóg Ala Pacino. Facet nienawidzi szortów!" - można przeczytać na oficjalnym koncie Netfliksa na Twitterze. Gigant streamingowy dołączył też arkusz Excela, w którym szczegółowo opisane zostały wszystkie filmy, w jakich zagrał Pacino. "Czy Pacino odwiedził w nim tropikalną lokację? Tak. Czy miał na sobie szorty? Nie" - czytamy w opublikowanym arkuszu.



Jak się szybko okazało, poszukiwania Netfliksa nie były tak szczegółowe jak można by wnioskować. Kilkoro dobrze poinformowanych fanów doniosło w odpowiedziach, że jest taki film, w którym Al Pacino pojawia się w szortach. To "Informator" Michaela Manna, który do kin trafił w 1999 roku. "Jesteście mistrzami" - przyznali im prowadzący konto Netfliksa na Twitterze.