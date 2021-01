Netflix pokaże film dokumentalny "Pele" o życiu brazylijskiego królu futbolu

23 lutego na Netfliksie zadebiutuje kolejny sportowy film dokumentalny. Jego bohaterem będzie legendarny brazylijski piłkarz Pele. To jedyny zawodnik w historii futbolu, który aż trzykrotnie sięgał po tytuł mistrza świata. Netflix opublikował pierwszy zwiastun tej produkcji zatytułowanej po prostu „Pele”.

Pele świętuje wygranie mundialu w 1970 roku z reprezentacją Brazylii /Alessandro Sabattini /Getty Images

Historię zawodnika uważanego przez wielu za najlepszego piłkarza na świecie usłyszymy z ust samego Pelego. Dokument przedstawi jego drogę do sławy, karierę klubową w drużynie Santos FC oraz reprezentacyjną począwszy od mundialu w 1958 roku, na którym był nastoletnią sensacją, aż po rok 1970 i mistrzostwa świata w Meksyku. W dokumencie znajdą się też rozmowy z jego kolegami z mistrzowskich drużyn: Mario Zagallo oraz Jairzinho. Oprócz nich wypowiedzą się także bliscy piłkarza, dziennikarze, artyści i wszyscy ci, którzy na własne oczy śledzili złotą erę brazylijskiego futbolu.



Reżyserami filmu "Pele" są David Tryhorn i Ben Nicholas. Nie będzie to pierwszy sportowy dokument, przy którym razem pracowali. Są również autorami filmu "Crossing the Line" z 2016 roku opowiadającego o amerykańskim płotkarzu i olimpijczyku Dannym Harrisie, który w trakcie kariery zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Na producenckim koncie Tryhorna są również inne sportowe dokumenty, m.in. opowiadający o legendzie drużyny Liverpool FC Kennym Dalglishu film "Kenny" oraz film "Andy Murray: Resurfacing".



Fani futbolu po dziś dzień toczą dyskusje na temat tego, kto był najlepszym piłkarzem w historii. Wybór ograniczony jest do dwóch nazwisk: Pelego oraz Diego Armando Maradony. Niedawna śmierć tego drugiego sprawiła, że dyskusja ta rozgorzała na nowo. Pele pożegnał kolegę z boiska wzruszającym wpisem na Twitterze. "Straciłem świetnego przyjaciela, a świat stracił legendę. Mam nadzieję, że pewnego dnia zagramy razem w niebie" - napisał Brazylijczyk.

Wideo Pelé | Official Teaser | Netflix

Dokument "Pele" dołączy do grona wielu produkcji dokumentalnych poświęconych sportowi, które można zobaczyć na Netfliksie. To m.in. jeden z najgłośniejszych dokumentów ubiegłego roku, poświęcony Michaelowi Jordanowi "Ostatni taniec". Innymi głośnymi tytułami są m.in. poruszający problem dopingu w sporcie "Ikar", opowiadający o Jerzym Kukuczce "Jerzy" czy inny poświęcony wspinaczce film "The Dawn Wall". W ofercie Netfliksa nie brakuje również piłkarskich produkcji fabularnych. To m.in. polski film "Gwiazdy" czy serial "Angielska gra".