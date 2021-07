Netflix kupił prawa do filmu akcji z Willem Smithem

Bohaterem filmu "Fast & Loose" jest boss organizacji przestępczej, który po ataku traci pamięć. Razem ze swoimi podwładnymi odkryje jednak, że nie wszystko jest takim, jakim się wydawało.



O czym opowie "Fast & Loose"?

Kiedy John Riley (Will Smith) budzi się w Tijuanie, gdzie został pozostawiony na pewną śmierć, odkrywa, że nic nie pamięta. Podążając nikłymi tropami, odkrywa, że wiódł podwójne życie. Zarówno otoczonego wianuszkiem pięknych kobiet i dużymi pieniędzmi szefa organizacji przestępczej, jak również tajnego agenta CIA z niewielką pensją, bez rodziny i sukcesów. Problemem Rileya jest to, że nie może sobie przypomnieć, które z tych wcieleń jest jego prawdziwym ja. A także, do którego z tych wcieleń chciałby tak naprawdę wrócić - czytamy w oficjalnym opisie filmu Leitcha.



Producentami powstającego filmu będą należące do Leitcha i Smitha studia 87North i Westbrook. Obydwa nie mogą ostatnio narzekać na brak pracy. Westbrook Studios Willa Smitha pracuje obecnie m.in. nad remakiem komedii "Samoloty, pociągi i samochody", w której wystąpią Smith i Kevin Hart. Innymi projektami studia są filmy "Emancipation" Antoine'a Fuquy, biograficzny "King Richard", w którym Smith wciela się w rolę ojca tenisistek Sereny i Venus Williams oraz sportowy "Redd Zone" z żoną Smitha, Jadą Pinkett Smith.

Wideo "King Richard" [trailer]

Z kolei studio Leitcha niedawno skończyło zdjęcia do filmu sensacyjnego "Bullet Train", w którym w role płatnych zabójców wcielą się m.in. Brad Pitt, Zazie Beetz i Michael Shannon. W dalszych planach studia jest "The Fall Guy" z Ryanem Goslingiem oraz thriller "Kate" z Mary Elizabeth Winstead i Woodym Harrelsonem.

