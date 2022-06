Netflix kręci film w Polsce i szuka statystów. Gdzie się zgłosić?

Reżyserem belgijskiego filmu "Will" jest Tim Mielants, który realizował m.in. głośne seriale "Peaky Blinders" i "Legion". Zdjęcia mają być kręcone we Wrocławiu i Legnicy. Do realizacji filmu poszukiwani są statyści.

Netflix kręci w Polsce. Szuka statystów!

Jak informuje portal legnica.naszemiasto.pl, pierwszy casting odbędzie się już w sobotę, 11 czerwca, w Legnicy. Organizuje go agencja castingowa ZGRANI w godz. 14:30-20:30 w Studio Kominka 22 w Legnicy.

Film opowiada historię trzech młodych ludzi, którzy próbują przetrwać w okupowanym mieście w 1942 roku. Statyści wcielą się w role oficerów, mieszkańców, przechodniów.

Reklama

Zdjęcia odbędą się pomiędzy 27 czerwca i 13 lipca we Wrocławiu i Legnicy. Premiera filmu zapowiedziana jest na 2023 rok.

Kogo szuka agencja castingowa? Mile widziani są:

1/ mężczyźni ok. 20-50 lat bez zarostów, kolor włosów bez znaczenia,

2/ mężczyźni z długimi brodami (wiek 50-70l.),

3/ kobiety o naturalnym wyglądzie (20-65 lat),

4/ osoby o ciemnych oczach i włosach (kobiety i mężczyźni).

Stawki za dzień zdjęciowy rozpoczynają się od 100 zł netto (płatne gotówką, bezpośrednio po planie).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karolina Gruszka: Najbardziej zapracowana polska aktorka? Newseria Lifestyle

Zobacz też:

Małgorzata Zajączkowska była bliska Oscara! Po latach znów gra w USA



Znany aktor znęcał się nad 12-latką? Do sądu wpłynęło oskarżenie

Tragiczne życie legendy Hollywood. Zmarła, mając 47 lat

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .