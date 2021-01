Netflix: Co tydzień nowa filmowa premiera

Netflix zaprezentował program filmowych premier na 2021 rok. Znalazły się wśród nich nowe filmy uznanych twórców, m.in. Jane Campion ("The Power of the Dog"), Paolo Sorrentino ("The Hand of God") i Adama McKaya ("Don't Look Up"). Serwis zapowiedział, że co tydzień w repertuarze Netfliksa znajdzie się nowa kinowa premiera.

Jedną z kinowych premier Netfliksa będzie w 2021 roku "Armia umarłych" Zacka Snydera /Netflix /materiały prasowe

"The Power of the Dog" Jane Camion to adaptacja powieści Thomasa Savage’a z 1967 roku. Bogaci bracia z Montany, Phil (Benedict Cumberbatch) i George Burbank (Jesse Plemons) są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Podczas gdy Phil jest pełen wdzięku, inteligentny i okrutny, George jest powściągliwy, skrupulatny i delikatny. Obaj są współwłaścicielami największego rancza w dolinie Montany. To miejsce dla twardych mężczyzn, gdzie nie odczuwa się wpływów szybko modernizującego się XX wieku i każdy czci postać Bronco Henry'ego, najlepszego kowboja, jakiego kiedykolwiek widział Phil. Kiedy George potajemnie poślubia miejscową wdowę Rose (Kirsten Dunst), zszokowany i wściekły Phil rozpoczyna sadystyczną, bezwzględną wojnę, aby całkowicie zniszczyć swoją szwagierkę. Jako pionka w grze wykorzystuje jej zniewieściałego syna Petera.

Reklama

Widzowie zobaczą także "The Hand of God". Mimo, że opis filmu trzymany jest w tajemnicy, Paolo Sorrentino powiedział, że: "The Hand of God to pierwszy film w mojej karierze, który przedstawia to, co intymne i osobiste, to powieść o kształtowaniu się, która jest jednocześnie żartobliwa i bolesna".

Z kolei "Don’t Look Up" Adama McKaya zachwyca obsadą. W obrazie zobaczymy m.in. Leonarda DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonaha Hilla, Timothee Chalameta, Cate Blanchett i Meryl Streep. Będzie to historia dwóch astronomów, którzy mimo swojej niskiej pozycji w naukowej hierarchii są zmuszeni przeprowadzić olbrzymią medialną kampanię, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą asteroidą.

Nowy rok przyniesie jeszcze więcej produkcji pełnych tego, co widzowie Netflix lubią najbardziej - zombie ("Armia umarłych"), kowbojów ("The Harder They Fall, Concrete Cowboy") i licealnych romansów (finałowe części trylogii "Do wszystkich chłopców, których kochałam" i "The Kissing Booth").



Widzowie będą też mogli usłyszeć krzyki nastolatków (trylogia "Fear Street", "There’s Someone Inside Your House"), zobaczyć ekranizacje ulubionych książek ("The Woman in the Window", "Munich"), otrzymać dawkę solidnej dawki adrenaliny ("Red Notice", "Sweet Girl", "Kate") oraz zasiąść przed ekranem z całą rodziną ("Dzień na tak", "Back to the Outback", "Ohana: Najcenniejszy skarb").

Co tydzień w ofercie Netfliksa pojawi się nowy film z udziałem największych gwiazd. Wśród aktorów, których zobaczymy w nadchodzących produkcjach, znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington i Octavia Spencer.