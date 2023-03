Netflix: Co nowego w kwietniu? "Chupa", "Gorzko, gorzko!", "Mistrz"

"Chupa", która pojawi się na platformie 7 kwietnia, to historia 13-letniego Aleksa, który leci z USA do Meksyku, by po raz pierwszy spotkać się z dalszą rodziną. Na ranczu dziadka zaprzyjaźnia się z mitycznym stworzeniem, chupacabrą, któremu daje na imię Chupa. Ich spokój zakłóca zawzięty i niebezpieczny naukowiec, Richard Quinn, który poluje na chupacabrę. Warto podkreślić, że producentem wykonawczym "Chupy" jest Chris Columbus , reżyser "Kevina samego w domu" oraz "Kevina samego w Nowym Jorku" , a także dwóch pierwszych części filmowej serii o Harrym Potterze - "Kamienia filozoficznego" i "Komnaty tajemnic" .



Tego samego dnia bazę Netfliksa poszerzy amerykańsko-niemiecki serial "Przez ocean". Akcja tej siedmioodcinkowej powieści toczy się w Marsylii w latach 1940-1941. Poznamy dwóch Amerykanów i ich sojuszników pomagających artystom, pisarzom i innym uchodźcom uciec z Europy w trakcie II wojny światowej. Ukrywają się oni w willi na przedmieściach miasta. Atmosfera zagrożenia przeplata się tam z gorącymi romansami. Inspiracją dla produkcji jest powieść "The Flight Portfolio" autorstwa Julie Orringer.

Polskich akcentów nie brakuje. Jednym z nich jest komedia romantyczna "Gorzko, gorzko!" . Pierwotnie miała ona mieć premierę w listopadzie na ekranach kin, jednak ujrzy światło dzienne dopiero 26 kwietnia na Netfliksie. O czym jest? Przedstawia losy nieustępliwego podrywacza przekonanego, że może zdobyć serce każdej kobiety. Bierze on cel nieznajomą, która wkrótce ma wyjść za syna ambitnego polityka. Owego Casanovę kreuje Mateusz Kościukiewicz . W obsadzie są również Rafał Zawierucha , Zofia Domalik , Agnieszka Więdłocha i Edyta Olszówka .

Jeśli chodzi o "Mistrza" , który miał kinową premierę w 2021 r., na Netfliksie film ten może dostać drugie życie. To oparty na faktach dramat. Jego bohaterem jest utytułowany pięściarz, Tadeusz Pietrzykowski, który trafia do Auschwitz. Tam, aby przeżyć, bierze udział w walkach na ringu. W tytułowej roli Piotr Głowacki . Obraz zadebiutuje na platformie 9 kwietnia.

Trzy dni później obejrzeć będzie można "Kryptonim: Polska" , komedię obyczajową, która gościła w kinach jesienią ubiegłego roku. To historia uczucia, jakie połączy młodych białostoczan, Staszka i Polę, którzy są jak współcześni Romeo i Julia. A to dlatego, że pochodzą z dwóch wrogich sobie środowisk. On sympatyzuje z obozem narodowym, a ona lewicowym. Głównym bohaterów kreują Maciej Musiałowski i Magdalena Maścianica . W roli charyzmatycznego lidera Zrzeszenia Młodzieży Radykalnej - Borys Szyc .