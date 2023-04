"Siedmiu królów musi umrzeć"

Film "Siedmiu królów musi umrzeć" jest kontynuacją popularnego serialu "Upadek Królestwa". Akcja produkcji będzie osadzona po piątym sezonie, który zakończył się odzyskaniem przez Uhtreda jego rodzinnego domu Bebbanburg. Jedną z głównych postaci filmu ma być Athelstan, którego widzowie poznali w serialu.

Tytuł produkcji nawiązuje do legendarnej bitwy pod Brunanburh, w której zginęło kilku królów. Jest ona uważana za jedną z najbardziej wpływowych bitew w historii Wysp Brytyjskich, ponieważ pozwoliła Athelstanowi umocnić swoją kontrolę nad całą Anglią.

Reklama

"Po śmierci króla Edwarda walka o koronę wciąż trwa, a rywalizujący ze sobą dziedzice i najeźdźcy walczą o władzę. Gdy sojusznicy zwracają się do Uhtreda o pomoc w realizacji planów, on sam staje przed wyborem między tymi, których kocha, a marzeniem o stworzeniu zjednoczonej Anglii" - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

Netflix zaprezentował w mediach społecznościowych zwiastun. Premiera filmu 14 kwietnia 2023 roku.

"Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always": Odcinek specjalny

"Power Rangers" to serial, który może poszczycić się mianem popkulturowego fenomenu. Z okazji 30. rocznicy powstania produkcji na jej fanów czeka niemała gratka - Netflix pokaże jubileuszowy odcinek specjalny, a na ekranach zobaczymy gwiazdy oryginalnej obsady!



"Entertainment Weekly" donosi, że w odcinku specjalnym "Power Rangers" powrócą m.in. Emanuel Jones, David Yost, Catherine Sutherland, Steve Cardenas, Karan Ashley i Johnny Yong Bosch. W obsadzie znajdzie się także Charlie Kersh. Aktorka zagra Ming, córkę oryginalnej Żółtej wojowniczki Trini (w tę rolę wcielała się Thuy Trang, która w 2001 roku, w wieku 27 lat, zginęła w wypadku samochodowym).



"W obliczu globalnego kryzysu (wojownicy) ponownie zostają wezwani, by być bohaterami, których potrzebuje świat. Zainspirowany legendarną mantrą z serii 'Once a Ranger, Always a Ranger', odcinek 'Once & Always' przypomina wszystkim, że kiedy zostajesz wojownikiem, zawsze będziesz częścią rodziny Power Rangers i zawsze jesteś w niej mile widziany" - brzmi zapowiedź odcinka opublikowana w magazynie "Entertainment Weekly".



Odcinek specjalny "Power Rangers" widzowie będą mogli zobaczyć już 19 kwietnia.



Instagram Post Rozwiń

"Dyplomatka"

"Dyplomatka" nowym "Homeland"? Nowy thriller polityczny Netfliksa może być hitem. W roli głównej zobaczymy znaną z "Gwiezdnych wojen" oraz serialu "Zawód. Amerykanin" Keri Russell.



Showrunnerką i producentką wykonawczą serialu "Dyplomatka" jest Debora Cahn, była producent wykonawcza seriali takich jak "Prezydencki poker" oraz "Homeland", a także scenarzystka sześciu sezonów "Chirurgów".

Fabuła "Dyplomatki" koncentruje się na zawodowej dyplomatce Kate Wyler (w tej roli Keri Russell), która dostaje ważną pracę, stawiającą ją na pierwszej linii międzynarodowego kryzysu. Praca okazuje się przekraczać jej możliwości, co ma znaczący wpływ na jej małżeństwo i polityczną przyszłość.

Serial ma zadebiutować na Netfliksie 20 kwietnia.



Wideo youtube

Zobacz również:

Michelle Rodriguez: Gwiazda kina akcji. Zszokowała wyznaniem o seksualnych preferencjach

Russell Crowe na tropie spisku w Watykanie! Kim był ojciec Gabriel Amorth?