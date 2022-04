"Chyba powinienem podziękować mamie za to, że nie upuściła mnie, gdy wypluwała tę głowę ze swojego łona, co nie? Wuce Brullis... Ehm, Bruce Willis, tryb włączony" - napisał na Instagramie Nergal, prezentując ogoloną głowę.



Instagram Post

Podmiana liter w imieniu i nazwisku hollywoodzkiego aktora to komentarz Nergala do choroby, na którą cierpi Willis. Lekarze zdiagnozowali u niego afazję, która objawia się m.in. utratą zdolności mówienia i rozumienia cudzych słów.

Bruce Willis kończy karierę z powodu afazji

Przypomnijmy, że 30 marca rodzina Bruce'a Willisa poinformowała w mediach społecznościowych, że w związku z ciężkim stanem zdrowia aktor kończy karierę.



"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore, a także obecną małżonkę Willisa - Emmę Heming Willis i pięć jego córek.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzieli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego" - brzmi treść oświadczenia.

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

