Natalie Wood: Historia jej kariery

Natalie Wood naprawdę nazywała się Natalja Nikołajewna Zacharienko, jej rodzice pochodzili z Rosji. Aktorka urodziła się 20 lipca 1938 w San Francisco. Od dziecka występowała w filmach i właściwie utrzymywała rodzinę. Zagrała w ponad 50 filmach. W 1955 znalazła się na liście najpiękniejszych aktorek Hollywood, w magazynie "Life".

Zadebiutowała przed kamerą w wielu zaledwie pięciu lat, występując w filmie "Na zawsze" u boku Orsona Wellesa i Maureen O'Hary. Zanim skończyła 25 lat, miała na swoim koncie nie tylko trzy nominacje do Oscara za role w filmach "Buntownik bez powodu" , "Wiosenna bujność traw" i "Love with the Proper Stranger". Dzięki roli Marii w filmowej adaptacji musicalu "West Side Story" stała się także ulubienicą publiczności.

Reklama

Natalie Wood starannie dobierała role. Miała swoje zdanie na wiele tematów i udało jej się nie ulegać presji hollywoodzkich producentów.

Była trzykrotnie nominowana do Oscara, jednak ani razu nie udało jej się zdobyć statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej.



Zdjęcie Warren Beatty i Natalie Wood, fot. William Lovelace / Getty Images

Życie prywatne Natalie Wood

Po raz pierwszy wyszła za mąż w 1957 roku za aktora Roberta Wagnera ("Różowa pantera", "Prawdziwa historia Jesse Jamesa", Płonący wieżowiec"). Ich małżeństwo przetrwało niespełna pięć lat.

Po rozwodzie oboje poślubili innych partnerów i mieli z nimi dzieci. W 1969 roku aktorka została żoną Richarda Gregsona, z którym rozwiodła się trzy lata później.

W tym samym roku Natalie Wood i Robert Wagner wrócili do siebie - drugi ślub wzięli 16 lipca 1972 roku. Stworzyli patchworkową rodzinę i - jak wspominają ich dzieci - oboje odnaleźli szczęście. Byli razem aż do tragicznej śmierci Natalie w 1981 roku.



Wideo Natalie Wood: What Remains Behind (2020) | Official Trailer | HBO

Tajemnicza śmierć Natalie Wood

Natalie Wood utonęła 29 listopada 1981 roku podczas nocy spędzonej na jachcie w towarzystwie swego męża, aktora Roberta Wagnera i kapitana jachtu. Jej zwłoki znaleziono w wodzie, w pobliżu wyspy Catalina, u wybrzeży Kalifornii. Aktorka miała wówczas 43 lata.



Śledczy początkowo zakwalifikowali sprawę jako tragiczny wypadek, jednak w 2011 roku wznowili śledztwo po tym, jak kapitan zeznał, iż słyszał odgłosy kłótni Wood i Wagnera. Biuro sędziego śledczego zmieniło wówczas kwalifikację przyczyny śmierci aktorki na "utonięcie i inne nieustalone czynniki".

Świadkowie ze znajdującej się niedaleko łodzi potwierdzili zeznania kapitana. Mieli oni zeznać, że słyszeli odgłosy kłótni mężczyzny i kobiety na jachcie, i rozpoznali głosy Wood i Wagnera. Wagner nie ustosunkował się do tych zeznań. Nigdy niczego mu nie udowodniono.



Natalie Wood: Tajemnicza śmierć przerwała jej karierę 1 / 5 Miała na swym koncie trzy nominacje do Oscara i role w takich hollywoodzkich przebojach, jak "West Side Story", "Buntownik bez powodu" czy "Wiosenna bujność traw". Zginęła w tajemniczych okolicznościach, mając 43 lata. Natalie Wood 20 lipca 2018 roku obchodziłaby 80. urodziny. Źródło: Getty Images Autor: Hulton Archive

Natalie Wood: Dokument o aktorce na HBO

W 2020 roku na platformie HBO premierę miał biograficzny dokument "Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było" , dzięki któremu można lepiej poznać legendarną aktorkę nie tylko przez pryzmat zagranych przez nią ról, ale także dzięki bogatej kolekcji prywatnych zdjęć i nagrań, które jej córka Natasha Gregson Wagner odnalazła w domowym schowku.

Wśród odkrytych materiałów znajdują się nigdy nie publikowane wcześniej nagrania filmowe z drugiego ślubu Wood z Wagnerem oraz nigdy nie opublikowany artykuł, napisany przez Wood w 1966 roku dla magazynu "Ladies Home Journal", w którym aktorka dzieli się z czytelniczkami swoimi przemyśleniami na temat kariery, spraw sercowych i rodzinnych. W filmie jest również szczera rozmowa, jaką Robert Wagner odbył ze swoją córką.



Tragiczna śmierć 43-letniej aktorki do dziś przyciąga uwagę opinii publicznej bardziej niż historia jej życia i kariery.

Zdjęcie Natalie Wood, fot. William Lovelace / Getty Images